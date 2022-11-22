Минулого тижня у 6 757 українців виявили COVID-19, а 73 532 громадян від нього щепилися

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За даними Міністерства охорони здоров'я України, з 11 до 17 листопада в Україні зафіксовано 6 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 779 у дітей та 150 у медичних працівників.

За цей час вакциновано 73 532 особи (на 17% менше, ніж минулого тижня):

1 доза – 10,7%;

2 доза – 9,1%;

1 бустерна доза – 63,3%;

2 бустерна доза – 17%.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 2 940;

одужало – 11 351;

померло – 102.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 336 293 ;

одужало - 5 199 729 ;

померло – 110 402 ;

проведено 32 954 907 ПЛР і експрес тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 189 987 осіб, з яких:

2 дози – 15 377 165;

1 бустерна доза – 2 827 752;

2 бустерна доза – 143 465.

– Важливо, що майже 812 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12.5 млн – першу бустерну дозу, – заявили в МОЗ.

Нагадуємо, що у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, як українцям зробити безоплатний тест на виявлення COVID-19 та що робити тим, хто щепився від COVID-19 понад рік тому.