Минулого тижня у 6 757 українців виявили COVID-19, а 73 532 громадян від нього щепилися

За даними Міністерства охорони здоров'я України, з 11 до 17 листопада в Україні зафіксовано 6 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 779 у дітей та 150 у медичних працівників.
За цей час вакциновано 73 532 особи (на 17% менше, ніж минулого тижня):
Також за минулий тиждень:
За весь час пандемії в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 189 987 осіб, з яких:
Нагадуємо, що у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, як українцям зробити безоплатний тест на виявлення COVID-19 та що робити тим, хто щепився від COVID-19 понад рік тому.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер