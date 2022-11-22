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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Руслана Бондаренка

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 284

 

33-річний чоловік пішов із дому ще 20-го вересня та не повернувся

Відділ №2 Полтавського районного управління поліції розшукує безвісно зниклого Бондаренка Руслана Олександровича, 1989 року народження, уродженця Харківської області.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті управління.

Відомо, що чоловік 20-го вересня пішов з місця проживання в селі Макухівка Полтавського району та до цього часу не повернувся. На сьогодні місцеперебування чоловіка невідоме. За оперативною інформацією, він може перебувати у Харкові чи Харківської області.

Прикмети чоловіка: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся темне. На момент зникнення був одягнений у чорну шкіряну куртку, темно-сині  джинси, коричневі кросівки, чорну футболку з принтом із помаранчевими тиграми.

Особлива прикмета: на правій руці має шрам від опіку.

- Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу №2 Полтавського районного управління  поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (0532) 59-69-63, (099) 044-73-79  (чергова частина) або 102, - звертається поліція до усіх громадян.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зниклі безвісти розшук
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