Під Кременчуком створили школу нового покоління з очним навчанням

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 325

Сьогодні, 22 листопада, презентували реконструйований ліцей у Пришибі, що на Полтавщині.

Зараз в ліцеї «Лідер», у Пришибі проходить змішане навчання, 2/3 частини учнів знаходиться на очному навчанні. Зараз навчаються у класах, а решта це в середньому 3-5 учнів приєднуються онлайн, залежно від того, як батьки ставляться до ситуації, але є такі, що за кордоном зараз. Також в ліцеї створені умови укриття. На цей час до школи ходять 202 учні, з них є учні, які вимушено переміщені особи.

— Зараз відключають світло, то бувають проблеми з інтернетом. Проблем багато, але з роками їх можливо вирішити, укриття, наприклад. До речі, у нас ніхто з вчителів не виїхав за кордон, всі працюють, — розповів Воскобійник Геннадій, виконуючий обов'язки директора.

За словами Геннадія, дітки навіть з Горішніх Плавнів переходять, «можливо через те, що в нас є очне навчання. Спочатку ходило менше діток, всі боялися, а потім з кожним тижнем ставало все більше».

— На реконструкцію пішла невелика сума, тому що намагалися зробити все якось своїми руками, ну саме матеріал, а те все знаходили, батьки допомагали, вчителі, колектив, всі долучилися, ми намагаємося йти далі й далі, ще не поставлена крапка на укритті, — Геннадій.

В укритті є WI-FI, вода поки що в бутилках, але скоро обіцяють кулери з теплою та холодною водою, також окремий генератор замовлений на випадок відключення світла, все розділено по зонам. Саме практика навчання відволікає дітей від паніки, страху й тривоги.

— Також, працівники школи поділилися, чим і як вони годують дітей, та подобається.

Ми брали участь в акції сади перемоги, самостійно садили, доглядали картоплю всією громадою, частину ділянок було віддано школі, самостійно збирали цю картоплю і зараз ми забезпечені власною картоплею, за яку не потрібно віддавати кошти на цілий рік, а також горох збирали й самі лущили, тепер у нас ціла морозильна камера. Завдяки фермерам і сільській раді у нас є олія, мука, так само буряк, цибуля, морква, це все нам надано теж безкоштовно і вартість обіду у нас 25 грн, з урахуванням тих цін, які зараз є, — розповів Геннадій.

— Сьогодні у нас на обід каша пшенична, в'язка, гуляш із курятини, салат із буряка та горошку, а на десерт у нас гарбуз запечений із цукром і на обід суп гороховий.

Улюблені страви дітей: пюре картопляне, котлета куряча, гуляш курячий, сирники та борщ. Більше діти люблять традиційні страви, ніж за меню Клопотенка, — кухар Яна.

А возить дітей в школу і забирає шкільний автобус.

— Ми сьогодні відвідали Пришибську територіальну громаду, дякуємо да те, що ви робите для громади та для людей в цілому, це приклад того, що, як бачите, місць в школі не вистачає, це відбувається, тому що показали батькам, як можуть функціонувати бомбосховища, найпростіші укриття, який приклад для батьків і дітей дають вчителі. Діти задоволені, діти спілкуються, надцінне, що діти спілкуються між собою і вони інтегруються в соціумі, це саме важливе. І ось приклад такої колективної роботи, коли громада висловлює повагу до своїх мешканців, а мешканці висловлюють свою повагу до керівників громади, це називається — велика сім‘я, коли громада чисельно збільшується і розвивається, це все дає те, що навіть в такий складний час можна робити речі, якими будуть пишатися і будуть задоволені, — керівник кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.