Стали відомі переможці загальноміського конкурсу малюнків «Мої права»

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Роботи переможців надрукують у календарі на 2023 рік

Стали відомі переможці загальноміського конкурсу малюнків «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.

У Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості обрали 13 переможців, малюнки яких надрукують у календарі на 2023 рік. Переможці отримають цінні подарунки, грамоти, а також календарі на 2023 рік із їхніми малюнками.

Переможцями в І віковій категорії (6-10 років) стали:

І місце – Аріна Келембет, 7 років, КМЦПО «Академія майбутнього» (назва роботи «Я маю право на народження»);

ІІ місце – Ірина Осадча, 10 років, КЗПО «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» (назва роботи «Я маю право на щасливий сон»);

ІІІ місце – Мілана Рябенька, 6 років, Кременчуцька гімназія №8 (назва роботи «Моє украдене життя»);

ІІІ місце – Валерія Вовнянко, 10 років, КМЦПО «Академія майбутнього» («Я маю право на якісне харчування»).

Переможцями в ІІ віковій категорії (11-14 років) стали:

І місце – Аліна Лесин, 14 років, Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» (назва роботи «Я маю право на сім’ю»);

І місце – Марія Павловська, 14 років, КЗК «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка» (назва роботи «Мої права»);

ІІ місце – Єлизавета Коваль, 13 років, КЗК «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка» (назва роботи «Мої права»);

ІІ місце – Таїсія Хорунжа, 12 років, КЗК «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка» (назва роботи «Права дітей»);

ІІІ місце – Анастасія Каратаєва, 11 років, КЗПО «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» (назва роботи «Маємо право на мирне життя»);

ІІІ місце – Руслана Соколова, 13 років, Кременчуцька гімназія №9 (назва роботи «Наші права – це важливо!»).

Переможцями в ІІІ віковій категорії (15-17 років) стали: