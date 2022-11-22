На Полтавщині поліцейські менше ніж за півгодини розшукали безвісти зниклу 14-річну дівчину

Сьогодні, 21:25 Переглядів: 56

До сектору поліцейської діяльності №1 (смт Оржиця) Лубенського райвідділу поліції 21 листопада, близько 17.00, надійшло повідомлення від мешканця одного із сіл Гребінківської територіальної громади про зникнення його неповнолітньої доньки. Заявник пояснив, що 20-го листопада його 14-річна донька пішла до свого знайомого у сусіднє село та не повернулася. Поліція одразу розпочала пошуки дівчини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті управління.

Отримавши повідомлення про зникнення дитини, на її пошуки негайно орієнтували максимальну кількість особового складу територіального підрозділу поліції Оржиччини. Менше ніж за пів години поліцейському офіцеру Новооржицької тергромади Роману Бричці вдалося встановити місцеперебування зниклої дівчини. Вона перебувала у свого знайомого в одному із сіл Новооржицької тергромади. З дівчиною все добре. ЇЇ повернуто в родину.

Обставини та причини події з’ясовують працівники ювенальної превенції.