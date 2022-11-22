Учень 3 класу з Кременчука посів І місце у Всеукраїнській олімпіаді

Вчора, 22:02 Переглядів: 263

Учень 3-В класу Кременчуцької гімназії №12 Іван Лещенко посів І місце у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Осінь-2022». Про це повідомляє департамент освіти Кременчука з посиланням на адміністрацію освітнього закладу.

Перемогу хлопець здобув з української мови, проявивши неабиякі знання, практичні навички та вміння нестандартно мислити.

Адміністрація гімназії вітає Івана Лещенка, його батьків та учительку з перемогою.

Попри повітряні тривоги та інші труднощі воєнного часу, кременчуцькі школярі беруть участь у різноманітних конкурсах та інтелектуальних змаганнях і перемагають.