Учень 3 класу з Кременчука посів І місце у Всеукраїнській олімпіаді

Учень 3-В класу Кременчуцької гімназії №12 Іван Лещенко посів І місце у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Осінь-2022». Про це повідомляє департамент освіти Кременчука з посиланням на адміністрацію освітнього закладу.
Перемогу хлопець здобув з української мови, проявивши неабиякі знання, практичні навички та вміння нестандартно мислити.
Адміністрація гімназії вітає Івана Лещенка, його батьків та учительку з перемогою.
Попри повітряні тривоги та інші труднощі воєнного часу, кременчуцькі школярі беруть участь у різноманітних конкурсах та інтелектуальних змаганнях і перемагають.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер