Вчора у Кременчуці від COVID-19 померла 86-річна жінка

22 листопада у Кременчуці зареєстрували 31 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
26 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 23 пацієнти.
Одужали 39 осіб.
На жаль, померла 86-річна жінка.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 21 листопада у Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер