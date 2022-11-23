Вчора у Кременчуці від COVID-19 померла 86-річна жінка

Сьогодні, 07:16 Переглядів: 169

22 листопада у Кременчуці зареєстрували 31 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

18 жінок віком від 27 до 86 років;

11 чоловіків віком від 19 до 85 років;

2 дитини першого року життя.

26 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 23 пацієнти.

Одужали 39 осіб.

На жаль, померла 86-річна жінка.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 002;

одужало - 26 109;

померло - 730.

Нагадуємо, що 21 листопада у Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків захворювання на COVID-19.