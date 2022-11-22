Вчора у Кременчуці виявили COVID-19 в 11 громадян

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На лікарняних ліжках перебувають 20 пацієнтів з коронавірусною хворобою

21 листопада у Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

4 жінки віком від 57 до 71 років;

7 чоловіків віком від 41 до 81 років.

9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 20 пацієнтів.

Одужали 38 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 971;

одужало - 26 070;

померло - 729.

Раніше ми писали, що 13 жителів Полтавщини померли минулого тижня від COVID-19.