Вчора у Кременчуці виявили COVID-19 в 11 громадян

21 листопада у Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 20 пацієнтів.
Одужали 38 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 13 жителів Полтавщини померли минулого тижня від COVID-19.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер