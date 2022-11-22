У Полтаві управління адмінпослуг закупило неякісних консервів на 8,3 млн грн

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У березні цього року управління адміністративних послуг Полтавської міської ради в одного з товариств за кошти місцевого бюджету на суму понад 8,3 млн грн закупило 80 тис. штук неякісних консервів («Свинина тушкована») для міського продовольчого резерву. Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

Вказаний резерв сформували для харчування особового складу територіальної оборони та внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану.

У червні виконавчий комітет Полтавської міської ради прийняв рішення безоплатно роздати вказані консерви у складі продуктових наборів жителям Полтавської територіальної громади.

Однак згідно з висновками державного підприємства «Полтавастандартметрологія» зазначені консерви не відповідали державним стандартам (ДСТУ). Отже, виконком прийняв рішення про відпуск із місцевого продрезерву неякісної продукції.

З метою захисту інтересів держави та Полтавської територіальної громади Полтавська окружна прокуратура звернулася з двома позовними заявами:

до виконавчого комітету Полтавської міської ради – про визнання протиправним і скасування рішення щодо видачі продуктів із міського продовольчого резерву;

до товариства – про розірвання договору поставки консервів і повернення до бюджету понад 8 млн 300 тис. грн.

Позови подано до Полтавського окружного адміністративного суду та Господарського суду Полтавської області.

*Фото ілюстративне