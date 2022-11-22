Поліція розшукує безвісно зниклого мешканця Полтави Олександра Назаренка

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 163

За інформацією відділення №1 Полтавського районного управління поліції 44-річний Олександр Назаренко покинув місце проживання у Полтаві 10-го листопада цього року.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети чоловіка: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве коротке з сивиною, очі блакитні.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці у вигляді павутиння, на правій – у формі перснів.

На момент зникнення був одягнений у спортивний костюм чорного кольору та болоньєву жилетку синього кольору.

- Як що у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, просимо повідомити її за номерами: 0664956099, 0669838498 або 102, - звертається до громадян поліція Полтавщини.