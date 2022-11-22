Поліція розшукує безвісно зниклого мешканця Полтави Олександра Назаренка

За інформацією відділення №1 Полтавського районного управління поліції 44-річний Олександр Назаренко покинув місце проживання у Полтаві 10-го листопада цього року.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети чоловіка: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве коротке з сивиною, очі блакитні.
Особливі прикмети: татуювання на лівій руці у вигляді павутиння, на правій – у формі перснів.
На момент зникнення був одягнений у спортивний костюм чорного кольору та болоньєву жилетку синього кольору.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер