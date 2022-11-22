«ТелеграфЪ» поцікавився у кременчужан, як вони ставляться до збільшення часу на продаж алкоголю

А як ви до цього ставитесь?
З 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування можна придбати з 12.00 до 20.00, а не до 18.00, як це було раніше. «ТелеграфЪ» поцікавився у кременчужан, як вони до цього ставляться.
Відповіді кременчужан:
«В останній час, після цієї ситуації я перестав майже вживати алкоголь ввечері. Звісно, добре, що можна розслабитися ввечері, але для мене нічого не змінилось», — кременчужанин Вадим.
«Якщо людям це потрібно, нехай буде так», — кременчужанка Інна.
«Ніяк, нейтрально. Мені не горить так щоб критично був цей час», — кременчужанин Олег.
«Я ставлюся добре», — кременчужанин, Сергій.
«Нормально, я не вживаю», — кременчужанин Михайло.
«Не дуже гарно, я вважаю, що треба зменшити алкоголь, тому що у нас не дуже гарно в місті, є порушення дуже великі», — кременчужанка Людмила.
«Однаково, дохід треба державі», — кременчужанин Володимир.
«Хто пив — той питиме, річ у тому, що зараз такий час, що треба бюджет», — кременчужанка Катерина.
«Я проти алкоголю. Алкоголь нічого хорошого не робить для людей. Тому хто вживає — хай вживає. Якщо чесно, мені було прекрасно, коли його взагалі заборонили», — кременчужанка Наталія.
«Кому треба терміново, то може й добре», — кременчужанка Олена.
«Ніяк, я не вживаю. Взагалі я нормально ставлюся, але дивлячись хто як вживає», — кременчужанка Раїса.