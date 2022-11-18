Як лікувати та профілактикувати хронічне обструктивне захворювання легень

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Чи можна вакцинуватися хворим на ХОЗЛ

17 листопада у світі відзначали Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень. Ділимося з вами інформацією про лікування та вакцинацію людей з ХОЗЛ від КП «Полтавський обласний центр громадського здоров'я Полтавської обласної ради» та Нелі Моторної, завідувачки пульмонологічного відділення КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

Хронічне обстуктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – це прогресуюче захворювання, спричинене тютюновим димом або промисловим пилом. У середньому 8-22 % дорослих віком від 40 років страждають на цю патологію. ХОЗЛ є найчастішою причиною інвалідизації і летальності серед усіх захворювань респіраторної системи. За даними ВООЗ, у 2021 році ХОЗЛ є третьою провідною причиною смерті у світі.

Ця хвороба підступна тим, що вона довгий час не дає клінічних проявів і може протікати безсимптомно. Проте, за відсутності лікування непомітно прогресує обструкція дихальних шляхів, яка стає незворотною і веде до ранньої втрати працездатності та підвищеного ризику смерті в цілому. Загострення хвороби супроводжується кашлем, задишкою і виділенням мокротиння. Це є однією з основних причин погіршення функції легень та якості життя пацієнтів, що зазвичай потребують термінової медичної допомоги або навіть госпіталізації.

Визначення та зменшення впливу факторів ризику

Виявлення та зменшення впливу факторів ризику є важливим у лікуванні та профілактиці ХОЗЛ.

Паління є найпоширенішим і легко ідентифікованим фактором ризику розвитку захворювання, тому слід постійно заохочувати для всіх осіб, які палять, до відмови від тютюну. Необхідно звернути увагу на зменшення загального особистого впливу професійного пилу, диму та газів, а також забруднювачів повітря в приміщенні та на вулиці.

Значна частка пацієнтів із ХОЗЛ продовжує палити, попри існуючий діагноз (приблизно 40% хворих на ХОЗЛ є курцями), і така поведінка негативно впливає на прогноз і прогресування захворювання.

Відмова від тютюну має найбільший вплив на природний перебіг ХОЗЛ, адже за умови ефективних ресурсів і часу, спрямованих на це, можна досягти вірогідності тривалої відмови від тютюну 25%.

Про лікування тютюнової залежності ми можна прочитати тут.

Вакцинація

Вакцинація проти грипу може зменшити ризик виникнення серйозних захворювань (наприклад, інфекції нижніх дихальних шляхів, що потребують госпіталізації) і смертності у пацієнтів з ХОЗЛ. Лише кілька досліджень оцінювали загострення, і вони показали значущість зменшення загальної кількості загострень на вакцинованого пацієнта порівняно з тими, хто отримував плацебо.

Рекомендуються вакцини, що містять убиті або живі інактивовані віруси. Результати популяційного дослідження показали, що пацієнти з ХОЗЛ, особливо літні люди, мали знижений ризик ішемічної хвороби серця, за умови щеплення вакциною проти грипу протягом багатьох років.

Виникнення побічних реакцій, як правило, незначне та тимчасове.

Вакцинація при ХОЗЛ у стадії ремісії

Вакцинація проти грипу зменшує захворюваність та смертність у пацієнтів із ХОЗЛ.

ВООЗ і CDC рекомендують вакцинацію проти SARS-Cov-2 (COVID-19) людям із ХОЗЛ згідно з національними рекомендаціями.

23-валентна пневмококова полісахаридна вакцина (PPSV23) була використана для зниження захворюваності на позалікарняну пневмонію у пацієнтів з ХОЗЛ віком до 65 років з ОФВ1 до 40% від належних і тих, хто має супутні захворювання.У загальній популяції дорослих віком від 65 років 13-валентна кон’югована пневмококова вакцина (PCV13) продемонструвала значну ефективність у профілактиці позагоспітальної пневмонії (45,6%) та інвазійного пневмококового захворювання (75%). Ефективність зберігалася щонайменше 4 роки.

CDC рекомендує вакцинацію АКДП для захисту від кашлюку (коклюшу) для дорослих із ХОЗЛ, які не були щеплені в підлітковому віці, і вакцину проти герпесу для дорослих із ХОЗЛ віком від 50 років.

Вакцини проти пневмококової інфекції PCV13 і PPSV23 рекомендовані всім пацієнтам віком від 65 років, а також молодшим пацієнтам із ХОЗЛ із серйозними супутніми захворюваннями, включаючи хронічну серцеву або легеневу патологію.

Забруднення повітря у приміщеннях і на вулиці

Зменшення впливу забруднення повітря в приміщеннях і на вулиці вимагає поєднання державної політики, місцевих і національних ресурсів, культурних змін і захисних заходів, вжитих окремими пацієнтами.

Зменшення впливу диму від палива з біомаси є важливою метою для зниження поширеності ХОЗЛ у всьому світі.

Ефективна вентиляція, кухонні плити, що не забруднюють довкілля, і подібні заходи є здійсненними та повинні бути рекомендовані.

Професійний вплив

Немає досліджень, які підтверджують, що втручання, які зменшують професійний вплив, також впливають на тяжкість перебігу ХОЗЛ, але є логічним порадити пацієнтам уникати постійного впливу потенційних подразників, якщо це можливо.

Загальні ключові моменти профілактики ХОЗЛ

Відмова від паління є вирішальною. Фармакотерапія та заміна нікотину надійно підвищують показники перспективи довгострокової відмови від куріння. Законодавча заборона куріння та консультації, що надаються медичними закладами професіоналів, покращити рівень відмови від паління.

Ефективність і безпека електронних сигарет як засобу, що допомагає кинути палити, на цей час невідома.

Фармакотерапія першої лінії для тютюнової залежності – вареніклін, бупропіон, нікотинова гумка, нікотиновий інгалятор, нікотиновий назальний спрей і нікотиновий пластир ефективні, і їх слід призначати за відсутності протипоказань. Це може зменшити симптоми ХОЗЛ, зменшити частоту та тяжкість загострень, покращити стан здоров’я та переносимість фізичних навантажень. Дані свідчать про позитивні ефекти на показники функції легень і смертності.

Кожну схему фармакологічного лікування слід підбирати індивідуально та керуватись ступенем тяжкості симптомів, ризиками загострень, побічними ефектами, супутніми захворюваннями, доступністю та вартістю ліків, а також відповідь пацієнта, переваги та здатність використовувати різні пристрої для доставки ліків.

Потрібно регулярно перевіряти техніку інгаляції.

Вакцини проти COVID-19 дуже ефективні та люди з ХОЗЛ повинні пройти вакцинацію проти COVID-19 відповідно до національних рекомендацій.

Вакцинація проти грипу знижує захворюваність інфекції дихальних шляхів.

Пневмококова вакцинація знижується AL інфекції дихальних шляхів.

Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) рекомендують вакцинацію АКДП у пацієнтів з ХОЗЛ для захисту від коклюшу, правця і дифтерії тим, хто не був щеплений у підлітковому віці й вакцину проти герпесу для дорослих із ХОЗЛ віком від 50 років.

Легенева реабілітація з його основними компонентами, включаючи вправи дихальної гімнастики в поєднанні зі спеціалізована на хворобу освіта, покращує фізичну здатність, симптоми та якість життя в усіх ступеня тяжкості ХОЗЛ.

У пацієнтів із важкою хронічною гіпоксемією в стані спокою тривала киснева терапія покращує виживання.

У пацієнтів зі стабільним ХОЗЛ і помірною десатурацією в стані спокою або фізичним навантаженням, довгостроково лікування киснем не слід призначати в плановому порядку. Однак індивідуальні фактори пацієнта слід враховувати при оцінці потреби пацієнта в додатковій оксигенотерапії.У хворих з тяжкою хронічною гіперкапнією та госпіталізацією в анамнезі з приводу ГРВІ довготривала неінвазивна вентиляція може знизити смертність і запобігти повторній госпіталізації.

В окремих пацієнтів із прогресуючою емфіземою, резистентною до оптимізованої медичної допомоги, хірургічне або бронхоскопічне інтервенційне лікування може бути корисним.

Паліативні підходи ефективні для контролю симптомів ХОЗЛ на пізніх стадіях.

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