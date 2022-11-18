На Полтавщині у каналізаційному колекторі знайшли тіло жінки, яку шукали з 10 листопада

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 067

До сектору поліцейської діяльності №1 (смт Шишаки) Миргородського райвідділу поліції Полтавщини 17 листопада близько 13.00 надійшло повідомлення від старости села Сагайдак Шишацької тергромади про те, що в каналізаційному колекторі знайшли тіло жінки.

Максим Бодак, заступник начальника Миргородського райвідділу поліції, розповідає:

- Отримавши інформацію, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативні працівники поліції та спеціалісти-криміналісти. У ході огляду території поліцейські виявили в каналізаційному колекторі біля села Голуби тіло жінки, а неподалік від колектору – її велосипед.

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій особу загиблої встановили. Нею виявилася 70-річна місцева мешканка, яка з 10 листопада цього року розшукувалася як безвісти зникла. Для встановлення причини смерті тіло померлої направили на судово-медичну експертизу. Тривають слідчі дії.