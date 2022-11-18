На Полтавщині у каналізаційному колекторі знайшли тіло жінки, яку шукали з 10 листопада

До сектору поліцейської діяльності №1 (смт Шишаки) Миргородського райвідділу поліції Полтавщини 17 листопада близько 13.00 надійшло повідомлення від старости села Сагайдак Шишацької тергромади про те, що в каналізаційному колекторі знайшли тіло жінки.
Максим Бодак, заступник начальника Миргородського райвідділу поліції, розповідає:
У ході оперативно-розшукових та слідчих дій особу загиблої встановили. Нею виявилася 70-річна місцева мешканка, яка з 10 листопада цього року розшукувалася як безвісти зникла. Для встановлення причини смерті тіло померлої направили на судово-медичну експертизу. Тривають слідчі дії.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті жінки з’ясовує слідство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер