ХК «Кременчук» розпочинає європейський похід в Континентальному кубку

Сьогодні, 18 листопада, ХК «Кременчук» розпочинає європейський похід за другим за престижністю хокейним трофеєм – Континентальним кубком. Для того, щоб пробитися до «Фіналу Чотирьох» єврокубка, віцечемпіон України має фінішувати на одному з двох перших місць у групі зі словацькою «Нітрою» (господарі льоду), польською «Унією» та італійським «Асіаго».
Команда Олександра Савицького сьогодні зіграє з «Унією». Почато о гри о 15.30.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер