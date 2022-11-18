ХК «Кременчук» розпочинає європейський похід в Континентальному кубку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 269

Сьогодні, 18 листопада, ХК «Кременчук» розпочинає європейський похід за другим за престижністю хокейним трофеєм – Континентальним кубком. Для того, щоб пробитися до «Фіналу Чотирьох» єврокубка, віцечемпіон України має фінішувати на одному з двох перших місць у групі зі словацькою «Нітрою» (господарі льоду), польською «Унією» та італійським «Асіаго».

Команда Олександра Савицького сьогодні зіграє з «Унією». Почато о гри о 15.30.

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- ХК «Кременчук» дуже добре розпочав цьогорічні ігри. Він програв лише два матчі херсонському «Дніпру», але його випереджає за різницею шайб, – розповів український нападник «Заглембя Сосновець» Микита Буценко. - Їхньою сильною стороною завжди була власна ковзанка, яка мала нестандартні розміри. У Нітрі такої атаки не буде, але хотів би відзначити, що ця команда завжди була добре підготовлена ​​фізично. Грають в атакуючий, швидкісний хокей, а основними гравцями команди є воротар Кирило Кучер, захисник Дмитро Ігнатенко та нападники Віталій Лялька та Дмитро Німенко.