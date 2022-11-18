У Кременчуці на березі Дніпра рятувальники майже 4 години витягали собаку з водяної пастки

17 листопада о 19.13 до служби порятунку звернувся громадянин та повідомив, що на березі Дніпра поблизу Придніпровського парку у пастці опинилась собачка. Про це поінформувало Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Як виявилось, собака мешкає під бетонними плитами, але через підвищення рівня води затопило прокопаний нею отвір, через який тварина пробирась в простір між плитами.
Рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини ломом, кувалдою та відбійним молотком зробили отвір, через який собачка змогла вибратись із водяної пастки. Роботи тривали безперервно до 23.00. Вранці 18 листопада, аби переконатись, що тварина в безпеці, рятувальники відвідали місце події.
Місцеві рибалки повідомили, що собаку звуть Чорнуха, вона мешкає тут вже рік, полюбляє гуляти з рибалками та навіть має свого опікуна, який її годує. До чужинців собачка не поспішає виходити, але запах гостинців виманив Чорнуху – вона показала свій носик.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер