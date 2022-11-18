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У Кременчуці 16-річний Іван по 5 годин у день виготовляє буржуйки для військових

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 043 Коментарів: 1

 

Юний патріот не мав досвіду зварювальних робіт, але навчився за пару днів

Днями до редакції через фейсбук звернулася наша читачка Марія і розповіла історію про кременчуцьку команду волонтерів, яка допомагає нашим військовим, роблячи для них корисні речі – буржуйки та окопні свічки.

Ось, що вона нам написала:

Доброго дня, хочу розповісти історію про одну команду, яка допомагає нашій армії. Що в цій команді такого незвичайного, що не може бути в інших? Отже, всі ми на початку війни згуртувалися і почали допомагати нашій країні. Хто чим міг – грошима, їжею, водою, маскувальними сітками тощо. Але наближається зима, і одними з перших в Кременчуці ці хлопці почали виготовляти окопні буржуйки, щоб нашим захисникам і захисницям було тепліше. І один майстер, що зварює ці пічки – 16-річний хлопець, який після занять в коледжі кожного дня їде працювати. Такі юні патріоти – це майбутнє нашої держави. Хочу подякувати йому, його батькам за такого сина. Також хочу відзначити Олександра Ємельянова, це людина, котра вчить всьому Івана та ще одного патріота, Олександра Жукова, завдяки якому організовується все, що може бути корисним для наших воїнів.
На фото Олександр Жуков, Олександр Ємельянов та Іван Дрога
На фото Олександр Жуков, Олександр Ємельянов та Іван Дрога

«ТелеграфЪ» поспілкувався з цим 16-річним патріотом. Його звуть Іван Дрога. Хлопець навчається на електрика у коледжі КрНУ, а у вільний час допомагає з виготовленням буржуйок.

- Якось побачив повідомлення в інтернеті, що роблять буржуйки, спитав, чи потрібна поміч. Мені сказали, що можу допомагати. Так і допомагаю їм, – ділиться він.

Як виявилося, Іван не мав досвіду зварювальних робіт, ніколи цим не займався, але навчився вже на місці.

- Я навчився за пару днів, це було зовсім не важко, у мене виходить, – каже Іван.

Хлопець розповідає, що їздить допомагати з виготовленням буржуйок майже кожного дня і навіть на вихідних, якщо на місці працюють люди (загалом над буржуйками працюють троє людей, а ще двоє виготовляють окопні свічки).

Цій справі юний патріот виділяє по 5 годин на день, інколи й більше. Хлопець виготовляє буржуйки близько 3 тижнів і планує робити це до нашої перемоги.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: волонтери буржуйки допомога військовим
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Коментарі: 1

48
Tamara:
Сьогодні, 12:34

Дякуємо!

 


2 0

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