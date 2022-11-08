У Новій Знам'янці горів житловий будинок

7 листопада о 15.51 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу приватного житлового будинку у селі Нова Знам‘янка, де мешкає літня жінка. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Вже о 16.03 на місце пожежі прибули працівники місцевої пожежної охорони села Нова Знам‘янка та встановили, що зайнялись меблі у кімнаті житлового будинку.
На пожежу було направлено рятувальників 14 державної пожежно-рятувальної частини. О 16.43 пожежа була локалізована, а о 17.10 – ліквідована.
Вогнеборцям вдалося врятувати від знищення вогнем житловий будинок площею 100 кв. м, хоча й пожежа знищила меблі у кімнаті й закоптила стіни та стелю.
Постраждалих не зареєстровано. Причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються.
Нагадуємо, що сьогодні у Кременчуці у пожежі загинула жінка.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер