Писати Радіодиктант національної єдності запрошують у бібліотеки Кременчука

Завтра, 9 листопада, у День української писемності та мови, об 11.00 кременчужан і гостей міста запрошують долучитися до написання всеукраїнського Радіодиктанту національної єдності - 2022 у бібліотеках Кременчука.
Про це повідомили у КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека».
Цього року, в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, всеукраїнський Радіодиктант національної єдності став ще більш актуальним. Адже він дозволить ще більше відчути себе єдиною, потужною нацією, яка цінує, поважає та зберігає найголовніший скарб – рідну мову.
Адреси бібліотек, до яких запрошують писати Радіодиктант національної єдності - 2022:
Нагадуємо, що авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер