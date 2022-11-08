Писати Радіодиктант національної єдності запрошують у бібліотеки Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 178

Відмінна можливість перевірити свої знання з української мови

Завтра, 9 листопада, у День української писемності та мови, об 11.00 кременчужан і гостей міста запрошують долучитися до написання всеукраїнського Радіодиктанту національної єдності - 2022 у бібліотеках Кременчука.

Про це повідомили у КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Цього року, в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, всеукраїнський Радіодиктант національної єдності став ще більш актуальним. Адже він дозволить ще більше відчути себе єдиною, потужною нацією, яка цінує, поважає та зберігає найголовніший скарб – рідну мову.

Адреси бібліотек, до яких запрошують писати Радіодиктант національної єдності - 2022:

вул. Європейська, 66/13 - відділ обслуговування дорослих;

просп. Лесі Українки, 13 - філія №1;

вул. Соборна, 9/16 - філія №2;

вул. Соборна, 12/16 - філія №3;

вул. Івана Приходька, 32 - філія №4 ім. Івана Приходька;

вул. Республіканська, 65 - філія №5.

— Говоріть українською, читайте та шануйте. Адже мова є скарбницею народних, духовних надбань, оберегом наших традицій і звичаїв, запорукою інтелектуального розвитку в загальнолюдському житті, — закликали бібліотекарі.

Нагадуємо, що авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.