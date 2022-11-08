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Кременчуцька РВА про оперативну ситуацію у районі: ДТП, пожежі та п’яні водії на дорогах

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 576

 

Минулої доби у Кременчуку сталася велика ДТП із загибеллю людей та дві пожежі

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла напружено – сталося велике ДТП із загибеллю людей та дві пожежі.

Про це повідомляє Кременчуцька районна військова адміністрація з посиланням на інформацію від районного управління ДСНС.

Вогнеборці гасили пожежі у житловому будинку в селі Нова Знам’янка та у Кременчуці в одній з квартир будинку №38 на вулиці Володимира Великого. Постраждалих внаслідок пожеж немає.

Рятувальники Кременчуцького районного управління ДСНС виїжджали для деблокування потерпілих у масштабному ДТП на вулиці Свіштовській. Нажаль, обидва водії – вантажівки Volvo т автобуса МАЗ, померли у лікарні.  

В одній із квартир будинку №12 на вулиці Лесі Українки рятувальникам довелося проводити аварійне відкривання дверей – чоловік у квартирі впав на підлогу і потребував медичної допомоги.

Протягом минулого дня громадяни двічі викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з дебоширів складено адмінпротокол про домашнє насильство. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) було притягнуто 3-х водіїв.

Зауважимо, що за скоєння цього правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. А за повторне протягом року вчинення такого порушення передбачений удвічі більший штраф (34 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ДСНС ДТП пожежі померлі
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