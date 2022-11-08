На Полтавщині знайшли залишки ракети

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 792

Її знищення планують на 8 листопада

Уламки ракети виявили у Карлівці 7 листопада. Про це повідомили рятувальники Полтавщини.

— Залишки ракети знайшли на відкритій території. Знищення боєприпасу планується 8 листопада групою піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавщини, — йдеться у повідомленні.

З початку року на території області знищено 209 артснарядів, 12 гільз до артснарядів, 9 бойових частин до ракети, 4 двигуни до ракети, 3 авіаційні бомби, 139 мінометних мін, 21 ручних гранат, 65 реактивних снарядів, 19 ракет, 2 гранатометних постріли, 4 протитанкові міни, 173 набої до стрілецької зброї, 62 вибухників та 60 одиниць інших ВНП.