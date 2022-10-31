БФ «Карітас Полтава» у Кременчуці реєструє переселенців на отримання фінансової допомоги

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 145

Зареєструватися на отримання допомоги на кожного члена сім’ї можуть шість вразливих категорій ВПО

Протягом трьох днів з 31-го жовтня по 2-ге листопада Благодійний фонд «Карітас Полтава» у Кременчуці проводить реєстрацію ВПО, які зареєстровані на території Кременчуцького району, на отримання фінансової допомоги у розмірі 6660 грн для кожного члена сім’ї (до 4-х членів у сім’ї разом із представником).

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Реєстрація проводиться у спортивній залі медичного коледжу за адресою: м.Кременчук, вул. Червона Гірка,41.

Час реєстрації – з 9.00 до 16.30.

Допомогу від БФ «Карітас Полтава» можуть отримати шість категорій ВПО, за критеріями вразливості:

особи з інвалідністю;

особи, які мають важке захворювання;

самотні люди поважного віку (60+) або домогосподарство з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей; багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Для реєстрації на отримання допомоги слід надати такі документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал);

довідка ВПО;

рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості.

Які є обмеження для отримувачів допомоги: