БФ «Карітас Полтава» у Кременчуці реєструє переселенців на отримання фінансової допомоги

Протягом трьох днів з 31-го жовтня по 2-ге листопада Благодійний фонд «Карітас Полтава» у Кременчуці проводить реєстрацію ВПО, які зареєстровані на території Кременчуцького району, на отримання фінансової допомоги у розмірі 6660 грн для кожного члена сім’ї (до 4-х членів у сім’ї разом із представником).
Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Реєстрація проводиться у спортивній залі медичного коледжу за адресою: м.Кременчук, вул. Червона Гірка,41.
Час реєстрації – з 9.00 до 16.30.
Допомогу від БФ «Карітас Полтава» можуть отримати шість категорій ВПО, за критеріями вразливості:
Для реєстрації на отримання допомоги слід надати такі документи:
Які є обмеження для отримувачів допомоги:
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер