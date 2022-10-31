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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'яний водій збив Гоголя

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 167

 

Керманич зніс пам'ятник письменнику у Шишаках

Вранці 30 жовтня на вулиці Корніліча у селищі Шишаки Миргородського району п'яний водій збив пам'ятник Миколі Гололю. За матеріалами Миргородського райвідділу поліції, звернення про пошкодження пам’ятника надійшло до сектору поліцейської діяльності №1 (смт Шишаки) від начальника місцевого відділу культури й туризму.

Працівники сектору реагування патрульної поліції встановили автомобіль ВАЗ 21099, причетний до ДТП, та його водія. Порушником виявився 29-річний місцевий чоловік. У процесі оформлення матеріалів патрульні задокументували той факт, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Водієві вручили дві постанови про вчинення правопорушень, передбачених ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна) та 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, відносно чоловіка склали протокол за ч.4 ст.130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: пам’ятник пьяный водитель Гоголь Шишаки
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