На Полтавщині п'яний водій збив Гоголя

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Вранці 30 жовтня на вулиці Корніліча у селищі Шишаки Миргородського району п'яний водій збив пам'ятник Миколі Гололю. За матеріалами Миргородського райвідділу поліції, звернення про пошкодження пам’ятника надійшло до сектору поліцейської діяльності №1 (смт Шишаки) від начальника місцевого відділу культури й туризму.

Працівники сектору реагування патрульної поліції встановили автомобіль ВАЗ 21099, причетний до ДТП, та його водія. Порушником виявився 29-річний місцевий чоловік. У процесі оформлення матеріалів патрульні задокументували той факт, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Водієві вручили дві постанови про вчинення правопорушень, передбачених ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна) та 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, відносно чоловіка склали протокол за ч.4 ст.130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю) Кодексу України про адміністративні правопорушення.