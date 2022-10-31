Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про допомогу військовим частинам на понад 3,5 млн грн

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Виконавчий комітет міської ради передав на затвердження депутатів 4 рішення, які стосуються фінансової допомоги трьом військовим частинам

28-го жовтня на позачерговій XVIII сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення, ухвалені напередодні, щодо направлення допомоги на понад 3,5 млн грн трьом військовим частинам ЗСУ та НГУ.

Зазначена сума виділяється чотирма рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради зі Стабілізаційного фонду міського бюджету. Кошти спрямовуються на придбання металошукачів, автомобільних шин, запчастин, будівельного інвентаря і матеріалів, обладнання систем опалення та інші потреби.

Крім цього, майже 1,2 млн грн виділяється на закупівлю вантажівок Раді оборони міста для потреб територіальної оборони та 700 тисяч грн — на транспортні послуги з перевезень у рамках заходів територіальної оборони та мобілізації військовослужбовців ЗСУ.

Про це йдеться у рішеннях міської ради, які є у розпорядженні редакції «Кременчуцького Телеграфу».

Нагадаємо, що у вересні Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про допомогу військовим частинам на понад 7 млн грн, а наприкінці серпня депутати затвердили рішення про допомогу військовим частинам на понад 9 млн грн.

Отже, у Кременчуці Збройним Силам України та іншим військовим та правоохоронним формуванням допомагають як мешканці міста і волонтери, так і міська влада.

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