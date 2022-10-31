Небайдужі кременчужани допомогли бабусі повернутися додому

Вчора, 20:28 Переглядів: 243

Вчора, 30 жовтня, близько 17.00 на вулиці Республіканській містяни побачили літню жінку, яка загубилась, та викликали патрульних. Про це інформує патрульна поліція міста.

Коли копи прибули на місце події, то з'ясували, що бабуся вийшла до магазину і заблукала. Встановивши місце проживання старенької, патрульні доставили її додому.

Поліція дякує усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.