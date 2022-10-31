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Кременчук

В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 195

 Наразі невідомо чи буде у Кременчуці така точка доступу 

В Україні можуть з’явитися місця, де зв’язок буде забезпечений за будь-якої ситуації. У Мінцифри сподіваються на Tesla Powerwall і Starlink. Про це сказав в інтервʼю Forbes перший віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, наразі спеціалісти думають, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком.

— Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми, — зазначив він. 

За словами Федорова, у Мінцифри хочуть забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. Зокрема, для цього розглядається використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні та працювали незалежно від роботи енергомережі.

— Я не знаю, скільки буде таких точок доступу. Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимось на їх роботу і будемо масштабувати. Частина партії з 1570 терміналів піде на цей напрям. Вони ще в дорозі, — зазначив Федоров.

Частину терміналів планується використати для створення публічних точок Wi-Fi, частину – на залізниці, частину — на обʼєкти соціальної інфраструктури та для потреб військових.

— Ми отримуємо потреби від ключових стейкхолдерів та згідно з цими потребами розподіляємо Starlink, — пояснив віцепремʼєр.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Мінцифри Starlink
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