В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi

В Україні можуть з’явитися місця, де зв’язок буде забезпечений за будь-якої ситуації. У Мінцифри сподіваються на Tesla Powerwall і Starlink. Про це сказав в інтервʼю Forbes перший віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, наразі спеціалісти думають, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком.
За словами Федорова, у Мінцифри хочуть забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. Зокрема, для цього розглядається використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні та працювали незалежно від роботи енергомережі.
Частину терміналів планується використати для створення публічних точок Wi-Fi, частину – на залізниці, частину — на обʼєкти соціальної інфраструктури та для потреб військових.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер