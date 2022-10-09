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Кременчук

Щоб отримати субсидію в опалювальний період, треба подати декларацію та заяву

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 650

 Тим, хто вже отримує субсидію, перерахунок зроблять автоматично

Кременчужанам, які мають намір отримувати субсидію, потрібно полдати декларацію. Тим, хто вже отримує житлову субсидію, її перерахують автоматично. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, органи соцзахисту населення наразі проводять підготовчу роботу для перерахунку розмірів цих виплат на опалювальний період.  

«Хто вже отримує житлову субсидію, додатково звертатися й подавати документи не потрібно – перерахунок відбудеться автоматично. Хто не отримує й не звертався, може це зробити будь-коли, але щоб субсидію призначили на весь опалювальний період, потрібно подати документи до 15 грудня», – йдеться в повідомленні.

Для призначення житлової субсидії потрібно подати заяву й декларацію в один із наступних способів:

  • особисто звернутися у профільний підрозділ сільської, селищної, міської рад своєї громади чи ЦНАП або в електронній формі через Портал Дія – незалежно від місяця звернення;
  •  поштою до органу соціального захисту населення за місцем проживання – до 30 листопада 2022 року;
  •  поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ та мобільний додаток ПФУ – з 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо, з 1 грудня передає функції з призначення житлових субсидій і пільг від органів соцзахисту до Пенсійного фонду. В ОВА акцентують, що для населення нічого не змінюється, механізм нарахування й виплати залишається. Змінюється лише орган, який виконує ці функції.

Субсидії та пільги в Україні виплачуватиме Пенсійний фонд, а не органи соцзахисту

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: субсидії Пенсійний фонд
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