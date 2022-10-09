Щоб отримати субсидію в опалювальний період, треба подати декларацію та заяву

Кременчужанам, які мають намір отримувати субсидію, потрібно полдати декларацію. Тим, хто вже отримує житлову субсидію, її перерахують автоматично. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, органи соцзахисту населення наразі проводять підготовчу роботу для перерахунку розмірів цих виплат на опалювальний період.
Для призначення житлової субсидії потрібно подати заяву й декларацію в один із наступних способів:
Нагадаємо, з 1 грудня передає функції з призначення житлових субсидій і пільг від органів соцзахисту до Пенсійного фонду. В ОВА акцентують, що для населення нічого не змінюється, механізм нарахування й виплати залишається. Змінюється лише орган, який виконує ці функції.
Субсидії та пільги в Україні виплачуватиме Пенсійний фонд, а не органи соцзахисту
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер