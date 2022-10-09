Футболісти «Кременя» завоювали очки вдома та на виїзді

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7 жовтня футболісти «Кременя» зіграли з «Черніговом» в рамках чемпіонату Першої ліги. Цього разу «Кремінь» зумів скористатися помилками суперника й здобути перемогу.

«Чернігів» - «Кремінь» - 0:2

Голи: Мироненко (45+1, автогол) - Савіцький (14)

Нереалізований пенальті: Фальковський 35

Попередження: Кулик 59, Мироненко 87

«Чернігів»: Ширай, Сердюк Мирослав, Лакеєнко, Романченко, Сираш, Мироненко, Бибік (Кривобороденко 46), Сердюк Максим (Зубашівський 75), Кулик, Ментей (Макаренко 71), Вовк (Шумило 86). Запасні: Падун, Коломієць, Рощинський, Школьний, Руденко, Галстян, Вересоцький, Панько. Головний тренер: Валерій Чорний

«Кремінь»: Музичка, Азізов, Аркуша, Сидоренко Д.О., Агапов, Панчишин, Фальковський, Матвєєв (Пилипенко 85), Савіцький (Молько 75), Галоян (Лісняк 80), Вівдич (Куць 85). Запасні: Єрмолов, Кальчук, Жданович, Ульянко, П’ятибрат, Головний тренер: Роман Локтіонов.

«Синьо-білі» вдало зіграв на виїзді, адже «Чернігів» вимушений був так чи інакше розкриватися, атакувати, а тут же наражався на гострі відповіді. Так, в дебюті матчу з нічого виник перший гол. У центрі поля Матвєєв перехопив м’яч у суперника й тонким пасом виводив відразу двох одноклубників на гарячу зону прямо перед воротарем. У підсумку Вівдич виманив на себе Ширая й розважливо відпасував правіше – на Савицького, а Андрій заносив м’яча буквально на самій лінії. Це 0:1 на 14-й хвилині.

Для самої манери «тигрів» це максимально незручна ситуація: за три сезони на професіональному рівні ФК Чернігів лише чотири рази грав у вольові результати, причому перемог, коли б пропускав першим, не знав з минулого року. А тут ще й ціла група креативних гравців Локтіонова на повній швидкості готова була вриватися й карати за будь-яку втрату м’яча чи занадто сміливе розкриття перед суперником.

Отже, ще перед перервою Кремінь мав забивати вдруге. Причому знову це був епізод, якого можна було уникнути. Вівдич активно пішов у пресинг і його зачепив Бибік, але Фальковський з пенальті зарядив у поперечину. Зате що не вийшло з пенальті – вдалося після штрафного. Вовк (форвард) на місці правого захисника перечепив Матвєєва, і м’яку подачу Савицького хорошим ударом головою замкнув Дмитро Мироненко – 0:2. От тільки це був півзахисник ФК Чернігів і таким красивим ударом він поцілив у свої власні ворота…

Відігратися після перерви чернігівцям не вдалося, Кремінь продовжує сенсаційно триматися в групі лідерів.

Man of the Match: Андрій Савицький (Кремінь)

Здібний вихованець кропивницької Зірки не вперше пробує зачепитися в Першій лізі, проте, на відміну від великого шансу в Металісті 1925, тепер він свою нагоду використовує. Це Андрій відкрив рахунок у матчі, він же подавав штрафний, який зрізали в свої ворота суперники (це не асист статистично, проте участь Савицького в обох взяттях воріт ми для себе фіксуємо надійно).

М Команда I П Н П РМ О 1 "Оболонь" 7 5 1 1 12-4 16 2 "ЛНЗ" 6 4 1 1 9-2 13 3 "Кремінь" 7 3 1 3 15-11 10 4 "Металург" 6 3 1 2 8-10 10 5 "Чернігів" 6 1 2 3 4-7 5 6 "Полтава" 5 1 1 3 5-6 4 7 "Гірник-Спорт" 4 1 1 2 3-9 4 8 "Скорук" 5 0 2 3 4-11 2

У наступному матчі «Кремінь» прийме запорізький «Металург».

«Бойова нічия» з лідером Другої ліги

Наступного дня, 8 жовтня, футболісти «Кремінь-2» зіграли з лідером Другої ліги «Чайкою». «Кремінь-2» програв три матчі поспіль, причому двічі поступився з розгромним рахунком. Великі проблеми в атаці. Забивали кременчужани лише в другому турі, коли знищили «Рубікон» (3:0). Після цього – 289 хвилин «тиші». Тож мало хто розраховував на позитивні для команди Юрія Чумака новини в матчі з «Чайкою», яка вважається одним з фаворитів турніру.

«Кремінь-2» – «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) – 1:1

Голи: Кучеренко, 37 – Ндукве, 88

Кремінь-2 (стартовий склад): Оксененко, Сидоренко, Кальчук, Кур’яков, Ульянко, Жданович, Гонтар, П’ятибрат, Покась, Молько, Кучеренко. Запасні: Іванов, Пилипенко, Неборак, Горобець, Курило, Клепко, Третяк, Пігарєв. Тренер: Юрій Чумак.

Чайка (стартовий склад): Майборода, Музиченко, Цебро, Махонін, Вечурко, Гуськов, Ндукве, Пуди, Шакун, Мнишенко, Козій. Запасні: Янковський, Шишкін, Луценко, Клименко, Жикол, Коломієць. Тренер: Денис Хомутов.

Перший тайм повністю залишився за гостями. З різних дистанцій вони обстрілювали ворота Оксененка. В одному випадку за нього зіграла стійка, в іншому – поперечина. Одним словом, господарі тримали оборону.

А в одній з рідкіх контратак добилися успіху. Покась розрізною передачею кинув у прорив Кучеренка, той увійшов у карний майданчик по правому краю і завдав разючого пострілу – м’яч від поперечини влетів у сітку – 1:0. Ось так обірвалася безгольова серія Кременя-2, що тривала 325 хвилин.

По перерві гравці «Чайки» продовжили тиснути на ворота Оксененка. Пошук ключів, що відчиняли двері від «кременчуцької фортеці», врешті приніс бажаний результат. Щоправда, сталося це перед самим фінальним свистком – відзначився Ндукве, який головою замкнув подачу з правого флангу від свіжого Янковського. Команда Юрія Чумака здобула першу в сезоні нічию, підопічні Дениса Хомутова в двох останніх турах взяли всього друге очко.

Man of the Match: Станіслав Оксененко (Кремінь-2)

Зіграв достатньо просто і водночас надійно. Якби не кіпер господарів, рахунок був би зовсім іншим. І точно не на користь Кременя-2.

М Команда I П Н П РМ О 1 "Нива" 6 6 0 0 14-2 18 2 "Чайка" 6 3 2 1 9-5 11 3 "Реал Фарма" 5 3 1 1 11-4 10 4 "Хуст" 6 2 2 2 8-6 8 5 "Нива" В 6 2 2 2 7-8 8 6 "Звягель" 5 2 1 2 9-6 7 7 "Васт" 4 1 1 2 7-6 4 8 "Кремінь-2" 6 1 1 4 4-14 4 9 "Рубікон" 5 1 1 3 5-16 4 10 "Металург-2" 5 0 1 4 6-13 1

Наступний матч «Кремінь-2» зіграє на виїзді з Нивою.