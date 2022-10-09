Вночі росіяни обстріляли Запоріжжя: щонайменше 12 загиблих

В ніч на 9 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя. Як поінформували у Запорізькій ОВА, зафіксовано майже десяток прильотів ракет.
Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку в обласному центрі. Є постраждалі. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що інформація щодо жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих. Наразі відомо щодо 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей.
У міськраді додали, що зруйновано цілий підʼїзд.
За даними ДСНС, у багатоповерхівці зруйновано з першого по восьмий поверх.
Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів 6 жовтня по Запоріжжю загинуло 19 людей. Врятована 21 людина, 12 госпіталізовано.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер