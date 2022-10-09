У Полтаві у ДТП постраждала 13-річна дитина

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Вона їхала у «швидкій»

8 жовтня у Полтаві сталась ДТП за участі карети швидкої допомоги. Як повідомили в поліції Полтавщини, аварія сталась на перехресті вулиць Європейській та Шевченка обласного центру.

За попередньою інформацією, зіткнулись Skoda Kodiaq під керуванням 34-річного водія та автомобілем швидкої медичної допомоги.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала 13-річна пасажирка «швидкої».

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі обставини події з’ясовують слідчі.



