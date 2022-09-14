У Кременчуці готують комунальний громадський транспорт до зими

У Кременчуці готують комунальний громадський транспорт до роботи у зимовий період. Про це на своїй facebook-сторінці повідомив міський голова Віталій Малецький.
Керівник КТУ отримав доручення провести ретельну перевірку підстанцій, які живлять міську тролейбусну мережу, а також запобіжні системи кременчуцьких тролейбусів.
Раніше ми писали, що Кременчуцьке тролейбусне управління замовляє запчастини та підйомники для ремонту на 8,5 млн гривень.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер