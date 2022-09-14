У Кременчуці готують комунальний громадський транспорт до зими

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У Кременчуці готують комунальний громадський транспорт до роботи у зимовий період. Про це на своїй facebook-сторінці повідомив міський голова Віталій Малецький.

— 11 вересня наслідки ракетного удару по енергетичній інфраструктурі відчули на собі у кількох областях. У Полтаві через стрибок напруги загорілося кілька тролейбусів. Ми зробимо все, щоб уникнути подібних випадків у Кременчуку, — заявив він.

Керівник КТУ отримав доручення провести ретельну перевірку підстанцій, які живлять міську тролейбусну мережу, а також запобіжні системи кременчуцьких тролейбусів.

— Наше місто живе і працює, а значить і міський транспорт повинен працювати за будь-яких умов і бути безпечним, — додав міський голова.

Раніше ми писали, що Кременчуцьке тролейбусне управління замовляє запчастини та підйомники для ремонту на 8,5 млн гривень.