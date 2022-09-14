Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук

Вітаємо! Морпіх та депутат Кременчуцької райради отримав військове звання «капітан»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 294

 

З отриманням чергового військового звання Сергія Захожого привітала Кременчуцька районна рада

Є декілька депутатів Кременчуцької районної ради, які після широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну добровільно відправились на військову службу та наразі захищають нашу країну на фронті.

Один із них Сергій  Віталійович Захожий, який воює в морській піхоті.

Сьогодні на офіційній сторінці райради у Фейсбуці колектив Кременчуцької районної ради привітав його з отриманням чергового військового звання «капітан». Наказ про присвоєння звання підписав Командувач військ ОК «Північ» вчора, 13 вересня 2022 року.

- Колектив Кременчуцької районної ради Вітає українського офіцера, морпіха та депутата районної ради Сергія Захожого з присвоєнням чергового військового звання «КАПІТАН»!

Хочемо побажати плідних успіхів по службі, нових чудових злетів і доброзичливих посмішок фортуни. Нехай завжди радують заслужені нагороди та відповідні досягнення.

Бажаємо завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.

Україна сильна та непереможна завдяки нашим славним героям!

Слава ЗСУ! Все буде Україна!, - написали у привітанні Кременчуцької райради.

Редакція «Кременчуцького Телеграфу» приєднується до цих вітань. Бажаємо нашому земляку, захиснику України скорішої Перемоги над ворогом та повернення додому!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!

 

4
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька районна рада депутат морська піхота звання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх