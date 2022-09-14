Вітаємо! Морпіх та депутат Кременчуцької райради отримав військове звання «капітан»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 294

Є декілька депутатів Кременчуцької районної ради, які після широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну добровільно відправились на військову службу та наразі захищають нашу країну на фронті.

Один із них Сергій Віталійович Захожий, який воює в морській піхоті.

Сьогодні на офіційній сторінці райради у Фейсбуці колектив Кременчуцької районної ради привітав його з отриманням чергового військового звання «капітан». Наказ про присвоєння звання підписав Командувач військ ОК «Північ» вчора, 13 вересня 2022 року.

- Колектив Кременчуцької районної ради Вітає українського офіцера, морпіха та депутата районної ради Сергія Захожого з присвоєнням чергового військового звання «КАПІТАН»! Хочемо побажати плідних успіхів по службі, нових чудових злетів і доброзичливих посмішок фортуни. Нехай завжди радують заслужені нагороди та відповідні досягнення. Бажаємо завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Україна сильна та непереможна завдяки нашим славним героям! Слава ЗСУ! Все буде Україна!, - написали у привітанні Кременчуцької райради.

Редакція «Кременчуцького Телеграфу» приєднується до цих вітань. Бажаємо нашому земляку, захиснику України скорішої Перемоги над ворогом та повернення додому!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!