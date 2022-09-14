Одна з ракет, що летіли над Полтавщиною 11 вересня, впала в Козельщинській громаді

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 276

Одна з ворожих ракет, що російська армія випустила по Полтавщині 11 вересня, впала на території Козельщинської громади. Як повідомив під час брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, залишки всіх трьох ракет, що пролітали над Полтавщиною, знешкодили.

Ввечері 11 вересня підрозділи Повітряних Сил збили дві ракети над Полтавщиною

Нагадаємо, ввечері 11 вересня у Кременчуці лунали звуки, схожі на вибухи. Згодом стало відомо, що це була робота ППО.