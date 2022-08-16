Батарейки із Тесли: «ТелеграфЪ» для військових з «Правого сектора» купив павербанки

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 164

«Кременчуцький ТелеграфЪ» останнім часом збирав кошти на кріплення для снайперів та тепловізор. Нейбайдужих кременчужан відгукнулося так багато, що у нас залишилося 11 770 грн. За ці кошти для «Правого сектора» придбали павербанки, які роблять із батарейок Тесли. Про це розповів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

- Друзі, тут таке... От наших с вами двух проектов (крепления для снайперов и тепловизор) осталось чутка денег - 11.770 грн. Правосеки попросили пауэрбанки для зарядки раций - как можно правосеку отказать? Хороший товарищ в Харькове нашёл частную лавочку, где головастые ребята делают банки для ЗСУ из батареек от Теслы. Нашли в Европе разборку битых Тесл, таскают оттуда батареи и клепают ОЧЕНЬ мощные пауэрбанки. Я взял для правосеков на Донецкое направление 3 штуки по 75 (!!) мАh. Это много и хорошо. Извините, что самолично принял решение и потратил ваши деньги. Но вещь нужная, поверьте. Спасибо всем, кто принимал участие от ДУК ПС. Слава Украине! - зауважив Сергій Кулясов.