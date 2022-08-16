Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Кременчук, Воїни світла

Плач і крик розривав тишу: Кременчук попрощався з бійцем «Правого сектора» Валерієм Тригубом

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 510

Припустивши стяги та схиливши голови, кременчужани провели в останню путь військового

Сьогодні, 16 серпня, у Кременчуці прощаються із воїном Валерієм Тригубом (позивний «Козак»), який загинув 11 серпня при обороні Донецької області.

Валерій Миколайович Тригуб (11.07.85) народився у Кременчуці, останнім часом працював на Ферострої. 37-річний Валерій на війну з росією пішов добровольцем, був командиром відділення групи спеціального призначення. У нього залишилася дружина, донька, мати і батько.

Кременчук втратив воїна Валерія Тригуба

  

Прощання з Валерієм Тригубом відбулося у Міському палаці культури. Віддати шану Герою прийшли рідні, друзі, побратими, представники міської влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким та небайдужі кременчужани.

 

До труни містяни покладали квіти та віддавали шану, схиливши голову.

Дружина, донька та батьки схилилися над домовиною, яка була огорнута у жовто-блакитний стяг. Плач і крик розривав тишу, вони чекали на повернення свого Валерія, щоб мати можливість ще раз обійняти, проте російські загарбники забрали у них найдорожче - батька/чоловіка/сина.

 

Побратим Валерія друг «Тур» розповів, що у Валерія був позивний «Козак», адже він з козацького роду, роду воїнів.

- Знаю його з 2016 року, відтоді, як ми демобілізувалися із ЗСУ, з того часу знайомі. Він був веселий, балакучий, роботящий. Був патріотично-націоналістично налаштований. Хотів вигнати орків подалі від України. Він мав позивний «Козак» і родовід має із козачого роду. На Валерія завжди можна було покластися, розраховувати на його підтримку. Завжди допомагали загиблим побратимам: виготовляв із дерева флагштоки під прапори, - розповів побратим друг «Тур».

Валерій був завзятим та кмітливим командиром. Коли росія розпочала повномасштабний наступ, то він без вагань ринувся захищати своїх рідних та Україну. «Хто як не я?», - казав Валерій своїм рідним.

- Сьогодні бачимо, що навіть сама природа сумує, проводжаючи в останню путь Валерія Тригуба. Він пішов добровольцем в підрозділ «Правого сектору», виконував безпосередньо бойові завдання, був командиром відділення спецпризначення. Воював дуже добре тривалий час. Сам поїхав до хлопців, адже їм довіряв. Сьогодні приїхали на похорон його товариші. Багато хлопців. Всі його цінували, як веселого, кмітливого командира.

Так трапилось, що він загинув 11 серпня у Донецькій області, під Новомихайлівкою. Вони нарвались на ворожу ДРГ. Внаслідок цього Валерик загинув. Жаль його, але це війна, вона йде 9 рік. Ми проводжаємо в останню путь кращих, а це дійсно був кращий -  його представлено до державної нагороди. Він виконував спецоперацію, під час якої отримав поранення не сумісні з життям, проте його група врятувалася, - розповів військовий з позивним «Художник».

Під проливним дощем домовину винесли з Міського палацу культури. Побратими приспустили червоно-чорні стяги «Правого сектору» й разом із кременчужани схилившись на одне коліно віддали шану захиснику.

 

Після прощання автоколона під гул сирен виїхала одразу до Свіштовського цвинтаря, де Валерія Тригуба поховали на Алеї Слави.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх