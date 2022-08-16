На дорозі Черкаси - Чигирин - Кременчук встановили міст з Чехії

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На Черкащині встановлюють тимчасовий міст, створений для забезпечення проїзду після надзвичайних ситуацій. 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом монтують через річку Росава.

«Укравтодор» встановлює на Черкащині тимчасовий міст, який передала Україні Чеська Республіка.

- Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки передала вже 4 металеві тимчасові мости, за допомогою яких ми покращуємо транспортне сполучення в регіонах, - йдеться в повідомленні ЦТС.

Один із переданих чеськими колегами мостів буде встановлений на дорозі Р-10 Черкаси - Чигирин – Кременчук.

Наразі влаштовано підходи до мосту, монтуються прогонові конструкції.

- Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом. Металеві конструкції майбутнього мосту монтуємо поруч з основним мостом через річку Росава. До початку війни стан мосту був визначений непрацездатним. А через ракетні обстріли мосту через річку Дніпро наразі там діють вагові обмеження. І якщо легкові автівки ще можуть рухатись як в бік Черкас, так і в сторону Полтавщини, то для вантажівок альтернативних шляхів може не залишитись, - додали в Держагентстві автодоріг.

За словами першого заступника голови «Укравтодору» Андрія Івко, один з мостів був встановлений на Київщині для потреб військових.

- Другий міст монтуємо у Черкаській області. Тимчасова переправа допоможе не допустити транспортний колапс на дорозі Р-10. Вона сполучає не лише прилеглі населені пункти, а й 3 області: Кіровоградську, Черкаську і Полтавську, - підкреслив він.