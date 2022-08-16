Кременчужани проїхали 100 км до Міжнародного дня молоді

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 67

Мешканці Кременчука та Світловодська 13 серпня подолали 100 км до Міжнародного Дня молоді. Дистанція в 100 км - ідеальний старт та перший крок для подальшого занурення у світ ультрамарафонів. При проходженні бревету не існує перших других і так далі місць. Всі, хто вкладається в установлений ліміт часу - є переможцями та отримують залік дистанції.

Й відгуки учасників бревету:

- Минулими вихідними зі мною трапився перший в житті організований бревет на дистанцію на 100 кілометрів. Ukrainian Bicycle Club (UBC) організував чудову велопрогулянку. Маршрут був лайтовий для професіоналів, і, на мою думку, запам'ятався початківцям. Особливо хочу подякувати за окремий старт/фініш для Світловодчан. 98% учасників заїзду - мешканці Кременчука. Так як мій старт саме із Світловодська, боюся уявити, як би я масла додому ще +20 кілометрів після фінішу. Але, є й мінуси окремих стартофінішів - мене немає на колективному фото. Останнє - жарт, я дуже вдячна UBC та всім учасникам за настрій! Чекатиму на нові квести, - розповів Євген.

- Доброго дня! Мене зовуть Інна, як і багато інших людей, я приїхала до чудового міста Кременчук через військові події у моєму місті Слов'янськ на початку квітня. Мені дуже сподобалось ваше мальовниче місто, доброзичливі люди та красива природа! Але чогось не вистачало для душі! Тому що мій велосипед залишився у Слов'янську. Велосипедистка я ще та - всього 2 роки, як вперше спробувала кататись і мені це дуже сподобалось (хоча до цього я і не думала, а, скоріше, боялась велосипедів). У той час в моєму житті та здоров'ї сталися зміни - я познайомилась та стала використовувати продукти для збалансованого харчування, що дало мені багато енергії та бажання спробувати щось для себе незвичайне, чим і став велосипед!

Я вирішила та придбала собі не дуже новий, але надійний ровер, познайомилась із хлопцями з Man in Motion Олексієм та Олександром, із якими декілька разів їздила по мальовничим містам навколо Кременчука! Дякуючи їм, я дізналась, що планується проведення 100 км заїзду і вирішила випробувати свої сили та витривалість, хоча до цього в таких заходах участі не приймала! Хочу подякувати організаторам - в чаті в Телеграм можна було ставити питання, на які одразу отримували відповіді, легка регістрація для участі і можливість ознайомитись з маршрутом. На старті я побачила багато велосипедистів різних вікових категорій, ми отримали інструктаж і - рушили в дорогу! Я вдячна своїм новим знайомим - Валерію з Северодонецка та Ірині з Харкова - ми їхали разом, вони підтримували мене (як новачка) і приїхали до фінішу разом, вклавшись у потрібний час (на результат-6.40г, хоча без мене вони, безумовно, приїхали би раніше). Велика подяка організаторам за вибір маршрута - дуже мальовничі міста-поля, ліси, озера, підйоми (це було, інколи, доволі складно) та спуски - а це було весело, драйвово та з особистими рекордами у швидкості! Я не шкодую, що взяла участь у важкому для мене, але цікавому 100 км заїзді!!! Таке святкування Дня молоді запам'ятається назавжди! До наступних стартів!