Влада Кременчука запропонувала сім шкіл, у яких можуть розпочати навчання офлайн

Вона просить військову адміністрацію погодити їх відкриття, проте спочатку треба обладнати найпростіші укриття та пройти сертифікацію від ДСНС. Тим часом раніше служба з надзвичайних ситуацій не рекомендувала ці заклади для очного формату навчання
Міська рада Кременчука надала до Полтавської ОВА пропозиції щодо можливого відкриття семи навчальних закладів Кременчука в форматі офлайн та просить обласні владу. Про це розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік під час брифінгу.
Це ліцей №4, Малокохнівська гімназія №14, школи №23, 27, 29, ліцей №30, а також Потоківська гімназія.
За словами Лєдніка, у листі на ім'я начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна не йдеться про те, за якими критеріями обрали саме ці навчальні заклади. Однак для того, щоб школи запрацювали в очному форматі, треба пройти відповідну сертифікацію в ДСНС.
У той же час Лєднік нагадав, що ці заклади освіти не були рекомендовані ДСНС для проведення освітнього процесу в очному форматі.
Нагадаємо у Кременчуцькому районі третину шкіл мають намір залучити до очного навчання.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер