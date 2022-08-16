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Топ новина, Кременчук, Освіта

Влада Кременчука запропонувала сім шкіл, у яких можуть розпочати навчання офлайн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 889

Вона просить військову адміністрацію погодити їх відкриття, проте спочатку треба обладнати найпростіші укриття та пройти сертифікацію від ДСНС. Тим часом раніше служба з надзвичайних ситуацій не рекомендувала ці заклади для очного формату навчання

Міська рада Кременчука надала до Полтавської ОВА пропозиції щодо можливого відкриття семи навчальних закладів Кременчука в форматі офлайн та просить обласні владу. Про це розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік під час брифінгу. 

Це ліцей №4, Малокохнівська гімназія №14, школи №23, 27, 29, ліцей №30, а також Потоківська гімназія. 

За словами Лєдніка, у листі на ім'я начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна не йдеться про те, за якими критеріями обрали саме ці навчальні заклади. Однак для того, щоб школи запрацювали в очному форматі, треба пройти відповідну сертифікацію в ДСНС.

- Приміщення шкіл перед процедурою погодження з військовою адміністрацією повинні пройти сертифікацію з боку Служби з надзвичайних ситуацій, - говорить Олег Лєднік. - Це означає, що треба виділити кошти, спорудити найпростіші укриття - і тоді буде розглядатись питання погодження.

У той же час Лєднік нагадав, що ці заклади освіти не були рекомендовані ДСНС для проведення освітнього процесу в очному форматі. 

- Тому міській владі спочатку треба довести до ладу та забезпечити усім необхідними, а потім погоджувати з військовою адміністрацією, - каже голова РВА. - Задача усіх громад - створити умови, які будуть давати можливість дітям відвідувати дитячі садочки та школи, а батькам - працювати та піднімати економіку країни. 

Нагадаємо у Кременчуцькому районі третину шкіл мають намір залучити до очного навчання.

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Автор: Олеся Данилова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: школи навчання офлайн-навчання Олег Лєднік
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