Система оповіщення на Раківці  досі не працює

На Раківці з кінця минулого тижня не працює система оповіщення. Нагадаємо, у Службі допомоги мера кременчужанам 15 серпня повідомили, що виникла аварійна ситуація, вчора її мали полагодити. Напередодні ввечері міський голова оголосив про перевірку роботи системи оповіщення. З того часу про це жодних новин.
Однак станом на ранок 16 серпня систему не полагодили. Як розповіли у Службі допомоги мера, електросирена вийшла з ладу внаслідок викрадення кабелю зв’язку.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер