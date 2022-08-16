Система оповіщення на Раківці досі не працює

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 309

На Раківці з кінця минулого тижня не працює система оповіщення. Нагадаємо, у Службі допомоги мера кременчужанам 15 серпня повідомили, що виникла аварійна ситуація, вчора її мали полагодити. Напередодні ввечері міський голова оголосив про перевірку роботи системи оповіщення. З того часу про це жодних новин.

Однак станом на ранок 16 серпня систему не полагодили. Як розповіли у Службі допомоги мера, електросирена вийшла з ладу внаслідок викрадення кабелю зв’язку.