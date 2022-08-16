На Полтавщині відкрили кримінальне провадження проти групи осіб за незаконну вирубку лісу

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді від 17 тисяч грн штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років
На Полтавщині поліція припинила протиправну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконну вирубку лісу. Поблизу села Тимченківка Машівської громади поліцейські виявили факт незаконної порубки лісу, а також викрили 4-х осіб, причетних до цього. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.
14 серпня до сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Машівка) надійшло повідомлення від патрульних поліцейських, що у лісовому масиві неподалік села Тимченківка виявлені четверо осіб, які здійснювали вирубку деревини без дозвільних документів, та вантажний автомобіль MERCEDES із деревиною.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
У разі доведення вини судом чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 25500 грн), або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер