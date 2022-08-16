На Полтавщині відкрили кримінальне провадження проти групи осіб за незаконну вирубку лісу

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Правопорушникам загрожує покарання у вигляді від 17 тисяч грн штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років

На Полтавщині поліція припинила протиправну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконну вирубку лісу. Поблизу села Тимченківка Машівської громади поліцейські виявили факт незаконної порубки лісу, а також викрили 4-х осіб, причетних до цього. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

14 серпня до сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Машівка) надійшло повідомлення від патрульних поліцейських, що у лісовому масиві неподалік села Тимченківка виявлені четверо осіб, які здійснювали вирубку деревини без дозвільних документів, та вантажний автомобіль MERCEDES із деревиною.

- Отримавши інформацію про незаконну порубку дерев на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особи правопорушників. Ними виявились мешканці Машівської громади, 1983, 1994, 2000 та 2003 років народження. Поліцейські вилучили речові докази та знаряддя вчинення правопорушення. Тривають слідчі дії, - повідомив начальник СПД №1 Сергій Ярош.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини судом чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 25500 грн), або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.