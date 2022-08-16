Гостинність: на Полтавщині господар вдарив ножем гостя

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Між чоловіками виник конфлікт і тепер один з них у лікарні, а другий - в поліції

13 серпня, близько 20.00, у селі Супрунівка Полтавського району чоловік отримав ножове поранення. Інформація про постраждалого надійшла поліції від медиків. Як повідомили у пресслужбі поліції, правопорушника затримали та відкрили на нього кримінальне провадження.

- Отримавши повідомлення про тяжкий злочин на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. За попередньою версією слідства, під час спільного дозвілля між двома місцевими чоловіками виник конфлікт. У ході сварки 53-річний власник господарства завдав ножове поранення 32-річному чоловікові. Наразі речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком 60 діб, - розповів Олександр Скриль, начальник відділу поліції №2 Полтавського райуправління.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.