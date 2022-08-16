Гостинність: на Полтавщині господар вдарив ножем гостя

13 серпня, близько 20.00, у селі Супрунівка Полтавського району чоловік отримав ножове поранення. Інформація про постраждалого надійшла поліції від медиків. Як повідомили у пресслужбі поліції, правопорушника затримали та відкрили на нього кримінальне провадження.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер