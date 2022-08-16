Наскільки небезпечна аварія на Запорізькій АЕС для кременчужан - Управління з питань НС та ЦЗН

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 2 626

Про загрозу ядерній безпеці на Запорізькій АЕС та відвертий ядерний шантаж з боку російських окупантів наразі говорять у всьому світі

Зважаючи на відносно невелику відстань від захопленої російськими військами атомної електростанції до Кременчука (200 км), багатьох мешканців міста також хвилює питання що їм загрожує у разі аварії на Запорізькій АЕС? Відповідь на нього та роз’яснення від фахівців Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради пресслужба мерії опублікувала на сайті ради.

За розрахунками фахівців у випадку аварії на Запорізькій АЕС з викидом радіації матимемо 3 зони ураження:

радіус зони №1 (зона небезпечного забруднення) - 40 км від місця аварії;

радіус зони №2 (зона обов’язкової загальної евакуації населення) - 50 км від місця аварії;

радіус зони №3 (зона сильного забруднення) - 100 км від місця аварії.

Найбільш відчутними наслідки аварії будуть для мешканців Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Важливо! «Радіактивний слід» після можливої аварії буде суттєво залежати від метеорологічних умов, тобто від швидкості та напрямку вітру, інтенсивності опадів.

За розрахунками науковців помірне радіактивне забруднення, приблизно до рівня радіації на межі Чорнобильської зони, може розповсюджуватися територією України на відстань до 350 км від місця аварії.

Відповідно до сезонної карти вітрів Запорізької області (переважні вітри в Запорізькій області – північні та північно-східні, лише взимку буває навпаки) «радіактивну хмару», у разі її виникнення, посуне переважно в бік південної України, Криму, Чорноморського узбережжя Румунії, Болгарії та навіть Туреччини.

Як оповіщується населення

У місті Кременчук розгорнута мережа пунктів радіаційного та хімічного спостереження, яка проводить щоденний моніторинг радіаційного фону та доводить його показники до населення на офіційному сайті Кременчуцької міської ради в щоденній стрічці новин.

У разі аварії на Запорізькій АЕС у Кременчуці в обов’язковому порядку буде проведено оповіщення населення про надзвичайну ситуацію. По місту будуть увімкнені сирени оповіщення, далі протягом 3-5 хвилин до населення через ЗМІ буде доведена інформація про надзвичайну ситуацію з рекомендаціями щодо подальших дій.

Прослухати термінові повідомлення можна буде в ефірі програми державного радіомовлення «Радіо Лтава» (УР-1) – 100,9 мГц,

та на радіостанціях Кременчука:

«Радіо NRG» – 106.0 мГц,

«Автохвиля» – 102.1 мГц,

«Мелодія FM» – 103.5 мГц

або по місцевим телеканалам – ПТК «Візит», ТК «Кременчук».

Дії кременчужан у разі аварії на Запорізькій АЕС з викидом радіації

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення сподіваються, що ця інформація нікому не знадобиться, але радять все ж таки запам’ятати, що треба робити, якщо трапилася аварія з викидом радіації:

якщо ви у приміщенні, залишайтеся там, якщо ні, ховайтеся якнайшвидше в укриття;

радіоактивний матеріал осідає на стіни, дахи, землю - спробуйте якнайменше контактувати із зовнішнім середовищем;

заберіть домашніх тварин;

закрийте двері та вікна, заклейте всі щілини у помешканні;

зробіть запас їжі на кілька днів, упакуйте все в герметичні пакети, плівку та сховайте в холодильник чи холодне місце;

приготуйте респіратор, маску або ватно-марлеву пов'язку, щоб захистити легені від радіактивного пилу;

слідкуйте та дотримуйтесь вказівок ДСНС, правоохоронців та органів місцевої влади;

не використовуйте кондиціонер;

не виходьте на вулицю без потреби.

Якщо все ж таки вам потрібно бути якийсь час на вулиці (евакуація, медична допомога), запам'ятайте ці правила:

користуйтеся респіратором, надягніть плащ, гумові чоботи, рукавички;

не знімайте одяг на вулиці, не торкайтеся землі, не збирайте ягоди й трави, не заходьте у водойми;

після повернення додому обережно, щоб не струснути радіоактивний пил, зніміть верхній одяг та помістіть його у герметичний пакет або контейнер, який зберігайте якомога далі від людей та тварин;

по можливості прийміть душ із милом, вимийте голову, не тріть і не дряпайте шкіру. Якщо ж можливості прийняти душ немає, вимийте під проточною водою всі відкриті ділянки шкіри, або скористайтеся мокрими серветками чи тканиною. Особливо варто вимити обличчя, очі, вуха, вії.

одягніть чистий одяг.

Який рівень радіації небезпечний для людини?

Вважається, що небезпечним буде рівень, що починається від 100 мЗв (зіверта - одиниця випромінювання), а смертельний від 5000 мЗв. Якщо у вас є дозиметр, можете контролювати рівень радіації на місцевості та від предметів.

Чим харчуватися у разі радіаційної аварії?

У такий час варто пам’ятати, що не вся їжа є безпечною для життя.

Беріть лише чисту воду. Заборонено пити з крана. Кип’ятіння не позбавляє воду радіації. Тому краще мати запас води. Вода в бойлері та інших місткостях теж придатна до пиття.

Слухайте оголошення місцевої влади, допоки не дозволять брати воду з крана.

Їжа безпечна та, яка до моменту аварійної ситуації була у герметичному пакуванні, у банці чи законсервована. Також можна брати їжу з морозилки чи холодильника.

Перед відкриттям упакування протріть його вологою тканиною або рушником. Пізніше цю тканину потрібно запакувати та сховати у недоступному місці.

Чи буде проводитись евакуація?

Скоріш за все за поточними показниками радіаційного фону та карти забруднення обов’язкової загальної евакуації для кременчужан проводитись не буде.

Йодна профілактика

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення радять слухати вказівки лікарів та влади для індивідуального захисту. МОЗ рекомендує таке дозування стабільного йоду (калій йодид) в залежності від віку людини:

до 1 місяця – 16 міліграм;

до 3 років – 32 міліграма;

3-12 років – 62,5 міліграми;

12-40 років – 125 міліграмів;

Вагітні - 125 міліграмів.

Достатньо одноразового приймання препарату. Але за умови тривалого чи повторного впливу радіації можливе також повторне приймання і ТІЛЬКИ після офіційних повідомлень.

Увага! Профілактично препарати йоду приймати НЕ ПОТРІБНО!

Ліквідація наслідків аварії

З плином часу рівень радіації буде меншати. Крім того, внаслідок погодних явищ таких як вітер, дощ, радіоактивний пил буде зноситись. У залежності від рівнів радіації та карти забруднення можуть бути проведені додаткові заходи щодо зменшення впливу радіації на людей та їх життєдіяльність. Постійно проводитимуть моніторинг радіаційного фону, перевірятимуть рівень забрудненості води, продуктів харчування тощо.

Наслідки можливої аварії на Запорізькій АЕС

У разі катастрофи площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисяч квадратних км (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. При цьому площа потенційної забрудненої території – до 2 млн квадратних кілометрів (як три України), ступінь зараження інших територій України та Європи, росії, Білорусь залежатиме від напрямку вітру.

Для ліквідації можливої аварії може знадобитися від мільйона осіб, а кількість загиблих може обчислюватись десятками тисяч (залежно від поточної кількості осіб на території Запорізької області). Кількість евакуйованих може становити більше 2 млн осіб.

Крім того, наголошують експерти, на невизначений час буде забруднена річка Дніпро вниз по течії та Чорне море. Аварія може призвести до викиду радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм.

- На Україну припаде основна частина викидів. Важливо розуміти, що викид радіоактивного цезію за можливої аварії у Запоріжжі буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов. Постраждати потенційно можуть Європа, Білорусь та росія. До аварії може призвести, наприклад, пожежа чи вибух, чи ураження снарядами, бомбами, ракетами, – кажуть експерти.