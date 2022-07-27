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Кременчук

Приміщення Кременчуцького військового ліцею передали у власніть області

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 317

Кошти на це були передбачені в обласному бюджеті 2022 року.  

Приміщення Кременчуцького військового ліцею передали на баланс Полтавської області. Рішення прийняли на сесії Полтавської обласної ради. Про це повідомила депутатка з Кременчука Ольга Усанова. 

- Щоб покращити умови навчання військових ліцеїстів ще у листопаді 2021 року Кременчук безкоштовно передав Полтавській області прекрасне приміщення.

Сьогодні обласна рада нарешті погодила передачу цього приміщення у власність області для розташування у ньому Кременчуцького військового ліцею. Тепер умови для зайнять і умови для проживання наших майбутніх захисників стануть значно кращими. Залишається виконати необхідні ремонтні роботи та роботи з облаштування, щоб розпочати новий навчальний рік у нових умовах. Кошти на це були передбачені в обласному бюджеті 2022 року, - зауважила депутатка. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: військовий ліцей Полтавська облрада сесія
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