Приміщення Кременчуцького військового ліцею передали у власніть області

Приміщення Кременчуцького військового ліцею передали на баланс Полтавської області. Рішення прийняли на сесії Полтавської обласної ради. Про це повідомила депутатка з Кременчука Ольга Усанова.

- Щоб покращити умови навчання військових ліцеїстів ще у листопаді 2021 року Кременчук безкоштовно передав Полтавській області прекрасне приміщення.

Сьогодні обласна рада нарешті погодила передачу цього приміщення у власність області для розташування у ньому Кременчуцького військового ліцею. Тепер умови для зайнять і умови для проживання наших майбутніх захисників стануть значно кращими. Залишається виконати необхідні ремонтні роботи та роботи з облаштування, щоб розпочати новий навчальний рік у нових умовах. Кошти на це були передбачені в обласному бюджеті 2022 року, - зауважила депутатка.