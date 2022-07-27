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«Кременчуцькі хвостики» - тепер не лише кременчуцькі

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 376

 

Давайте разом робити цей світ трошечки краще!

У домашньому притулку «Кременчуцькі хвостики» сьогодні, 27 липня, доглядають 241 тварину. Раніше там жили лише місцеві тварини, яких доглядали наші містяни. Тепер там живуть і «вимушено переміщені особи», які залишились без господарів через війну.

Вже 13 років, як родина Гребеннікових створила цей притулок та займається доглядом тварин. Котів та собак доглядають, лікують, влаштовують на тимчасове проживання та віддають до нових господарів. За останні три роки було надано новий дім понад тисячі тварин.

Увесь процес доглядання є дуже фінансово затратним. Лише для годування на добу потрібно більше ніж 120 кг корму. А ще є лікування та створення умов для життя.

Якщо хтось має бажання і можливість допомогти, телефонуйте Наталії Гребенніковій за номером (097)287-75-44


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Автор: Антон Мазур
Теги: допомога тварини
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