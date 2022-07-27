Перевиконання бюджету та будівництво фортифікаційних споруд: відбулася сесія Полтавської облради

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Вчора, 26 липня, відбулася позачергова сесія Полтавської обласної ради. Сесія відбулася із застосуванням режиму відеоконференції, а голосування за підтримки системи поіменного електронного голосування «ГОЛОС».

Хвилиною мовчання депутати та запрошені вшанували пам’ять земляків, які загинули, захищаючи державний суверенітет, територіальну цілісність і незалежність у російсько-українській війні.

На початку засідання депутати схвалили звіт голови обласної ради Дмитра Луніна. Депутати підтримали внесення змін до низки обласних програм, ухвалили нові програми:

Обласну програму «Питна вода Полтавщини» на 2022–2026 роки;

Цільову обласну Комплексну програму «Шлях до рівних можливостей» на 2022–2025 роки;

Регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки («Довкілля ‒ 2027»);

Програму з реалізації молодіжної політики на 2022 – 2025 роки; обласну Програму відзначення кращих медичних працівників на 2022 – 2026 роки.

Також підтримали зміни до показників обласного бюджету Полтавської області на 2022. За інформацією директора Департаменту фінансів обласної військової адміністрації Павла Кропивки, загальний обсяг обласного бюджету збільшать на 570 млн грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету на 370 млн грн, перевиконання дохідної частини спеціального фонду обласного бюджету на 29 млн грн, залишків коштів загального фонду обласного бюджету на початок року на понад 80 млн грн, залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету на початок року на понад 27 млн грн та ін.

Окрім того, на вирішення інших невідкладних та пріоритетних питань спрямовується економія коштів обласного бюджету в сумі 343 млн грн, яка виникла за окремими напрямками видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні.

Ці фінансові ресурси будуть додатково спрямовані головним розпорядникам коштів на утримання закладів і установ обласного значення, виконання інвестиційних проєктів, реалізацію заходів обласних програм, поповнення резервного фонду тощо.

Зокрема, Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації ‒ 50 млн грн на спорудження тимчасових фортифікаційних споруд на території Полтавської області в рамках реалізації заходів Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021‒2027 роки; Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації ‒ 154,5 млн грн, в тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» ‒ 48 млн грн та комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» ‒ 33,4 млн грн.

Також понад 30 млн грн надійдуть на здійснення заходів в рамках регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 ‒ 2027 роки.