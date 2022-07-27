Діти Полтавщини отримали 137 мільйонів гривень аліментів

І це за 5 місяців
303 мільйона гривень стягнули в першій половині 2022 року органи державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) з недобросовісних батьків. Діти Полтавщини отримали більш як 137 мільйонів гривень аліментів.
Про це повідомила Ірина Свистун - керівник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер