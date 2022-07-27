Діти Полтавщини отримали 137 мільйонів гривень аліментів

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І це за 5 місяців

303 мільйона гривень стягнули в першій половині 2022 року органи державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) з недобросовісних батьків. Діти Полтавщини отримали більш як 137 мільйонів гривень аліментів.

Про це повідомила Ірина Свистун - керівник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

- Захищати права дітей - пріоритетна задача для Міністерства юстиції України. Дітей захищають від психологічного тиску, фізичного та економічного насилля. Війна, яка триває в Україні, вже протягом 5 місяців, ніяк не повпливала на роботу органів юстиції. Вони і далі продовжували надавати захист для дітей нашої країни, - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства Юстиції України.