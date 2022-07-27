У неділю, 31 липня, на Сухому Кагамлику відбудуться змагання з плавання для усіх охочих

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 95

Усі любителі плавання зможуть випробувати себе на дистанції у 1400 метрів

Цієї неділі, 31 липня, KremenStyle організовує на Сухому Кагамлику «Олімпійський заплив 2022» - змагання з плавання для усіх охочих.

Тобто, усі любителі плавання, як аматори, так і досвідчені спортсмени, зможуть випробувати себе на «олімпійській дистанції» плавання у триатлоні довжиною 1400 метрів.

Старт запливу о 13.00 від пляжу Katai Wake Park (біля парку Кагамлицька).

- Запрошуємо усіх аматорів та спортсменів. Для участі у змаганнях прошу зареєструватися на сторінці KremenStyle у Фейсбуці . Наш клуб постійно проводить спортивні змагання у Кременчуці, в яких можуть прийняти участь не тільки досвідчені спортсмени, а й любителі плавання, бігу та велоспорту. Отже запрошуємо до участі, - пояснив організатор заходу Сергій Кірчик.

Журналіст «Кременчуцького Телеграфа» прийматиме участь у цьому запливі.

Довідку щодо участі у запливі можна отримати за телефоном - 0963713462.