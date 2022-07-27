У неділю, 31 липня, на Сухому Кагамлику відбудуться змагання з плавання для усіх охочих

Цієї неділі, 31 липня, KremenStyle організовує на Сухому Кагамлику «Олімпійський заплив 2022» - змагання з плавання для усіх охочих.
Тобто, усі любителі плавання, як аматори, так і досвідчені спортсмени, зможуть випробувати себе на «олімпійській дистанції» плавання у триатлоні довжиною 1400 метрів.
Старт запливу о 13.00 від пляжу Katai Wake Park (біля парку Кагамлицька).
Журналіст «Кременчуцького Телеграфа» прийматиме участь у цьому запливі.
Довідку щодо участі у запливі можна отримати за телефоном - 0963713462.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер