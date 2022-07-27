Працівник Comfy розповів, як він та інші люди вибиралися з «Амстора» після ракетного удару

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 1 386

Разом з чоловіком були ще співробітники магазину та відвідувачі

Микола Ізмайлов працював продавцем-консультантом у магазині Comfy, що розташований у наразі зруйновному ТЦ «Амстор». 27 червня, у день, коли у торгівельний центр прилетіла ракета, він був на зміні. Чоловік розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як він вибирався з будівлі після влучання ворожої ракети.

- Коли стався приліт, де ви у цей момент знаходилися? Що почули, побачили?

Коли це сталося, де я був конкретно, я не можу відповісти. Почув вибух, свист, світло для мене зникло. Хоча воно зникло по факту і у будівлі. Я пам'ятаю лише те місце, де я потім отямився. А коли «очухався» десь на підлозі, побачив пролом у стіні будівлі, спробував встати. Намагався йти, але було важко через травму ноги. Мені допомогли вийти двоє моїх колег, які фізично краще себе почували. Ми вийшли через цей пролом.

- З вами ще багато людей було тоді?

Двоє колег і, наскільки я пам'ятаю, ще двоє наших відвідувачів. На момент, коли я отямився, було дуже сильне запилення, але це ще не був дим від пожежі. Буквально на 1-1,5 м нічого не було видно. Єдине, що було видно, це денне світло. От туди і пішли. Бо більше йти було нікуди, ми не розуміли, у якій частині магазину знаходимося, де вихід. Тож ми пішли – і так врятувалися.

- Ви усі разом – п'ятеро людей – вийшли через цей пролом?

Там більше вийшло людей. Ще двоє колег вийшли через нього. Вочевидь, це сталося у різний час, бо я їх поряд не бачив, не пам'ятаю.

- У той час, як ви виходили, пожежа ще не почалася?

До пожежі залишалося, мабуть хвилини дві-три. Тому що коли я вийшов з будівлі і йшов повз «Амстор», приблизно у тому місці, де був магазин «Єва», вже було полум'я. Було зрозуміло, що почалася пожежа. Але повторюся, коли ми виходили, то лише пил бачили.

- Джерело загорання було саме в «Єві», а не в Comfy?

Я не беруся стверджувати, що це «Єва», бо це ж приблизно. Я бачив вогонь ззовні у районі «Єви» та «Брокарду». У Comfy, де ми йшли, просто була рівна бетонна підлога і все. З уламками, шматками дротів, труб, будівельних конструкцій... Коли ми вийшли на вулицю і йшли по уламках у напрямку до залізної дороги, яка йде біля «Кредмашу», то у Comfy я якісь меблі побачив і все. Від Comfy майже нічого не залишилося.

- Вас потім «швидка» забрала?

Так, «швидка».

- Які травми ви отримали, можете розказати?

Порізи, рвані рани на руках, ногах та голові. Перелом руки, забій на правій ступні. Через що, як я казав, мені було важко йти.

- Зараз проходите лікування вже на денному стаціонарі?

Так! Зараз вже перев'язки роблю, помаленьку вирішую питання зі здоров'ям.

«ТелеграфЪ» бажає Миколі та іншим людям, які постраждали в «Амсторі», швидкого та легкого одужання.