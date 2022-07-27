Минув місяць з дня жахливої трагедії для Кременчука - ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор»

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав із згадки про ракетний удар російської армії по ТЦ «Амстор», який був завданий рівно місяць тому - 27 червня.
Він нагадав, що внаслідок ракетного удару рашистів у ТЦ «Амстор» загинула 21 людина, ще одна людина досі вважається зниклою безвісті, а більше 100 відвідувачам торгівельного центру надавалася медична допомога.
На питання журналістів щодо подальших планів по використанню земельної ділянки під торгівельним центром, Олег Лєднік відповів, що таке рішення буде прийматися після закінчення бойових дій.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер