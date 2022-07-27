журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Минув місяць з дня жахливої трагедії для Кременчука - ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 123

 

Постраждалі та родини загиблих почали отримувати матеріальну допомогу

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав із згадки про ракетний удар російської армії по ТЦ «Амстор», який був завданий рівно місяць тому - 27 червня.

- Минув місяць з дня цієї великої трагедії, наслідки якої ми досі не можемо до кінця оцінити та усвідомити. Навіщо російська армія вдарила по торгівельному центру у мирному місті? Навіщо їм був потрібний цей жахливий терористичний акт, що привів до загибелі багатьох людей?, - зауважив Олег Лєднік.

Він нагадав, що внаслідок ракетного удару рашистів у ТЦ «Амстор» загинула 21 людина, ще одна людина досі вважається зниклою безвісті, а більше 100 відвідувачам торгівельного центру надавалася медична допомога.

- Як і обіцяли, усі постраждалі та родини загиблих почали отримувати матеріальну допомогу. Держказначейство пропускає платежі по цим виплатам. Допомога надійде від міської та обласної рад, а також від Червоного Хреста, - додав очільник РВА.

На питання журналістів щодо подальших планів по використанню земельної ділянки під торгівельним центром, Олег Лєднік відповів, що таке рішення буде прийматися після закінчення бойових дій.

- На даний час рішення щодо відновлення торговельного центру чи створення на цьому місці парку з пам’ятником загиблим ще не ухвалено. Зараз територія з руїнами огороджується парканом. Завдання власника – розібрати ці руїни та очистити територію, а вже потім міська рада разом із власником та з врахуванням громадської думки буде приймати зважене рішення. Земельна ділянка під ТЦ «Амстор» знаходиться в оренді у його власника, тож вирішальне слово буде саме за Кременчуцької міською радою, - пояснив начальник РВА.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦ Амстор ракетний удар Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 29 від 21 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх