Минув місяць з дня жахливої трагедії для Кременчука - ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор»

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Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав із згадки про ракетний удар російської армії по ТЦ «Амстор», який був завданий рівно місяць тому - 27 червня.

- Минув місяць з дня цієї великої трагедії, наслідки якої ми досі не можемо до кінця оцінити та усвідомити. Навіщо російська армія вдарила по торгівельному центру у мирному місті? Навіщо їм був потрібний цей жахливий терористичний акт, що привів до загибелі багатьох людей?, - зауважив Олег Лєднік.

Він нагадав, що внаслідок ракетного удару рашистів у ТЦ «Амстор» загинула 21 людина, ще одна людина досі вважається зниклою безвісті, а більше 100 відвідувачам торгівельного центру надавалася медична допомога.

- Як і обіцяли, усі постраждалі та родини загиблих почали отримувати матеріальну допомогу . Держказначейство пропускає платежі по цим виплатам. Допомога надійде від міської та обласної рад, а також від Червоного Хреста, - додав очільник РВА.

На питання журналістів щодо подальших планів по використанню земельної ділянки під торгівельним центром, Олег Лєднік відповів, що таке рішення буде прийматися після закінчення бойових дій.

- На даний час рішення щодо відновлення торговельного центру чи створення на цьому місці парку з пам’ятником загиблим ще не ухвалено. Зараз територія з руїнами огороджується парканом. Завдання власника – розібрати ці руїни та очистити територію, а вже потім міська рада разом із власником та з врахуванням громадської думки буде приймати зважене рішення. Земельна ділянка під ТЦ «Амстор» знаходиться в оренді у його власника, тож вирішальне слово буде саме за Кременчуцької міською радою, - пояснив начальник РВА.