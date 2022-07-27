Ще двоє кременчужан захворіли на COVID-19

26 липня у Кременчуці виявили два нові випадки захворювання на COVID-19.
За даними мерії, захворіли 36-річна жінка та 35-річний чоловік. Обидва пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях людей на лікуванні немає, випадків смерті внаслідок COVID-19 вчора не реєстрували.
Загалом у нашому місті налічують 24 131 хворих, одужало 23 406, померло 72.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер