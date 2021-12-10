«Кременчук безкоштовно віддає приміщення, але область не приймає»: військовий ліцей у підвішеному стані

У ситуації із військовим ліцеєм у Кременчуці розбиралися депутати на позачерговій сесії Полтавської обласної ради
Вчора, 9 жовтня, на позачерговій сесії Полтавської обласної ради депутатка Ольга Усанова підняла питання функціонування військового ліцею у Кременчуці. За її словами, обласні чиновники обіцяли взяти на баланс приміщення колишньої гімназії №27.
- 8 рік в Україні йде неоголошена війна. Єдиний ліцей з військовою підготовкою, який працює вже понад 20 років у Кременчуці опинився на межі закриття. Обласні чиновники влітку визнали, що його матеріально-побутові умови не відповідають вимогам. Після протесту батьків була домовленість (з керівництвом області – ред.), що якщо місцева влада передасть приміщення для військового ліцею, то ліцей у місті залишиться.
Влада Кременчука прийняла відповідне рішення на сесії Кременчуцької міської ради й віддала колишнє приміщення школи. Але, щоб ліцей зміг користуватися цим приміщенням – область має прийняти це приміщення на баланс та передбачити кошти на їх утримання. Проте рішення й досі немає. Це означає, що на наступний рік не можна у бюджет включити видатки на те, що не прийнято у власність області. Кременчук безкоштовно віддає приміщення, але область не хоче приймати. Може ви все-таки вирішили закрити цей військовий ліцей, - сказала депутатка Ольга Усанова на сесії.
Вона закликала депутатів підтримати військовий ліцей, адже для Полтавської області необхідно щонайменше 4 військових ліцеї, щоб мати достатню кількість фахівців.
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов з президії зауважив, що жоден депутат чи працівник облдержадміністрації не озвучував інформацію про закриття Кременчуцького військового ліцею.
За словами Олега Синєгубова неможливо за два дні чи тиждень прийняти приміщення, яке передала Кременчуцька міська рада (сесія Кременчуцької міськради відбулася 23 листопада – понад два тижні тому – ред.). Голова Полтавської ОДА запевнив, що на сесії розглянуть питання про включення питання про передачу приміщення на баланс області, але чи увійде це приміщення у програму фінансування на наступний рік Олег Синєгубов не уточнив.
Згодом на сесії депутати підтримали рішення про створення військового ліцею у Градизьку. Площа території Градизького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою – майже 7 га, потужність закладу – 160 дітей. Цей об’єкт увійшов до програми Президента «Велике будівництво». З державного бюджету планують виділити 70 млн грн, з обласного – 20 млн грн. У військовому ліцеї навчатимуться учні 8-11 класів.
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