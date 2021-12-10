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Кременчук, Освіта

«Кременчук безкоштовно віддає приміщення, але область не приймає»: військовий ліцей у підвішеному стані

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 532

 

У ситуації із військовим ліцеєм у Кременчуці розбиралися депутати на позачерговій сесії Полтавської обласної ради

Вчора, 9 жовтня, на позачерговій сесії Полтавської обласної ради депутатка Ольга Усанова підняла питання функціонування військового ліцею у Кременчуці. За її словами, обласні чиновники обіцяли взяти на баланс приміщення колишньої гімназії №27.

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- 8 рік в Україні йде неоголошена війна. Єдиний ліцей з військовою підготовкою, який працює вже понад 20 років у Кременчуці опинився на межі закриття. Обласні чиновники влітку визнали, що його матеріально-побутові умови не відповідають вимогам. Після протесту батьків була домовленість (з керівництвом області – ред.), що якщо місцева влада передасть приміщення для військового ліцею, то ліцей у місті залишиться.

Влада Кременчука прийняла відповідне рішення на сесії Кременчуцької міської ради й віддала колишнє приміщення школи. Але, щоб ліцей зміг користуватися цим приміщенням – область має прийняти це приміщення на баланс та передбачити кошти на їх утримання. Проте рішення й досі немає. Це означає, що на наступний рік не можна у бюджет включити видатки на те, що не прийнято у власність області. Кременчук безкоштовно віддає приміщення, але область не хоче приймати. Може ви все-таки вирішили закрити цей військовий ліцей, - сказала депутатка Ольга Усанова на сесії.

 

Вона закликала депутатів підтримати військовий ліцей, адже для Полтавської області необхідно щонайменше 4 військових ліцеї, щоб мати достатню кількість фахівців.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов з президії зауважив, що жоден депутат чи працівник облдержадміністрації не озвучував інформацію про закриття Кременчуцького військового ліцею.

- Було прийнято рішення, що за аналізом матеріально-технічної бази, і можливого розвитку ліцею, приміщення не відповідає всім вимогам. Ми передбачаємо на наступний рік фінансування цього військового ліцею, в тому числі враховуючи розвиток матеріально-технічної бази та спортивних майданчиків та ремонтів тієї бази яка є, - сказав Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова неможливо за два дні чи тиждень прийняти приміщення, яке передала Кременчуцька міська рада (сесія Кременчуцької міськради відбулася 23 листопада – понад два тижні тому – ред.). Голова Полтавської ОДА запевнив, що на сесії розглянуть питання про включення питання про передачу приміщення на баланс області, але чи увійде це приміщення у програму фінансування на наступний рік Олег Синєгубов не уточнив.

Згодом на сесії депутати підтримали рішення про створення військового ліцею у Градизьку. Площа території Градизького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою – майже 7 га, потужність закладу – 160 дітей. Цей об’єкт увійшов до програми Президента «Велике будівництво». З державного бюджету планують виділити  70 млн грн, з обласного – 20 млн грн. У військовому ліцеї навчатимуться учні 8-11 класів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військовий ліцей Полтавська облрада сесія Ольга Усанова
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